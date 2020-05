Корабль Crew Dragon успешно стартовал с площадки PAD39A на мысе Канаверал, во Флориде 30 мая в 22:22. Астронавты испытали корабль на удобство, дальше они состыкуются с МКС и продолжат свою миссию. Между тем пора сменить обои рабочего стола. Впечатляющие фото старта миссии Demo-2 уже доступны для загрузки.

24 канал выбрал несколько замечательных фотографий из галереи, которая доступна по этой ссылке. Там вы сможете загрузить изображение в максимальном качестве.

Фото старту Crew Dragon

А вот несколько действительно впечатляющих фотографий, которые украсят ваш рабочий стол и даже комнату.



Crew Dragon на стартовом столе / SpaceX Оригинал

Как вы уже заметили ранее, NASA вернула "червя" – старый логотип агентства, который использовался с 1972 по 1995 годы. В миссии Demo-2 на ракету Falcon 9 нанесены оба логотипа: "червь" и "фрикаделька" и да, это их официальные названия.



Falcon 9 и Crew Dragon за 5 дней перед стартом /SpaceX Оригинал

Запуск должен был осуществиться 27 мая 2020 года в 23:33 по киевскому времени, однако его перенесли из-за неблагоприятных погодных условий. Неподалеку от побережья, вдоль траектории полета Falcon 9, начал формироваться ураган, который мог представлять угрозу для экипажа в случае эвакуации.

На фото выше ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon на стартовом столе 25 мая.



Старт Falcon 9 компании SpaceX / SpaceX Оригинал

Резервной датой запуска выбрали 30, 31 и 2 мая, однако дольше ждать не пришлось – Falcon 9 успешно вывела корабль Crew Dragon на орбиту, а первая ступень так же успешно приземлился на плавуючу платформу "Of course i still love you".

На фото выше момент старта ракеты Falcon 9.



Полет ракеты Falcon 9 / SpaceX Оригинал

Уже скоро следует ожидать совместные фотографии астронавтов Роберта Бенкен и Дугласа Херли с командой астронавтов, ожидающих их на МКС.