Стартап показал карманное антибактериальное средство для смартфонов и очков: видео

Большая часть корпуса современных смартфонов сделана из стекла, которое быстро покрывается отпечатками пальцев. Чаще всего пользователи протирают дисплей подручными средствами, что повреждает олеофобное покрытие и оставляет на экране микроцарапины. Небольшой стартап разработал портативное противомикробное средство для чистки, способное продлить жизнь любой стеклянной поверхности.

Создатели UnSmudge уверяют, что протирание смартфона или очков футболкой, как это делают многие, не устраняет до конца грязь, не убивает бактерии и даже оставляет микроцарапины.

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Конечно, можно использовать микрофибру, но часто такой кусок ткани лежит в сумке, кармане или тумбе и по сути имеет те же недостатки, что и футболка.

Что предлагает стартап

UnSmudge представляет собой небольшой флакон в мягкой оболочке, внутри которого находится дезинфицирующее средство. Все это хранится в прозрачном кейсе. Спрей наносится на стеклянную поверхность, после чего протирается подушечкой из микрофибры. Кроме того, специально для очков предусмотрен мягкий зажим, которым удобно очищать линзу сразу с двух сторон, не касаясь ее.

Видео подробнее рассказывает о разработке:

Производитель заявляет, что спрей убивает все микробы и вирусы. Кроме того, жидкость можно пополнять после того, как она заканчивается.

Цена

UnSmudge доступен за 22 доллара в Kickstarter. Начало поставок запланировано на август 2020 года. На момент написания новости в проект инвестировано около 30 тысяч долларов при необходимом пороге в 5 тысяч.

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