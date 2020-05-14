Стартап Sonantic показал искусственный интеллект, способный "плакать" как человек: видео

Когда речь заходит о голосовых помощниках вроде Алексы или Сири, такие эпитеты, как "эмоциональный" или "выразительный" не кажутся подходящими. Скорее, они звучат нейтрально-вежливо – неплохо для ассистента, но не для кино, игр или других творений. Стартап Sonantic разрабатывает ИИ, умеющий убедительно плакать и передавать "глубокие человеческие эмоции".

Британский стартап Sonantic, который привлек в апреле 2,3 млн евро, показал видео, в котором представлены возможности технологии искусственного интеллекта по имитации человеческих эмоций, пишет TechCrunch.

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Для чего нужен ИИ Sonantic

Продукт Sonantic – программа для редактирования звуковой информации, включая множество различных голосовых моделей, созданных на основе голосов живых актеров.

Мы разбираемся во всех тонкостях голоса, нюансах дыхания. Голос сам должен рассказывать историю,

– объяснила Зина Куреши, соучредитель Sonantic.

Все голоса, которые можно услышать в этом видео, созданы ИИ:

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Где применят Sonantic

Стартап уже сотрудничает с рядом производителей игр, которым часто приходится записывать тысячи строк диалогов. Использование аудиоредактора позволит разрабатывать игру быстрее, менять голос под различные игровые обстоятельства – например, если персонаж говорит во время бега – и не терять "естественность", когда по сценарию нужно заплакать или закричать.

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То есть актеры озвучки не нужны?

Разработчики не считают, что их технология полностью вытеснит актеров, скорее, она должна стать чем-то вроде компьютерной графики в области звука. Она позволит рассказать новые истории фантастическим образом.

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