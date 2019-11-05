Стартап доплачивает работникам, если они меньше пользуются смартфоном

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В США доплачивают работникам за отказ от смартфонов
В США доплачивают работникам за отказ от смартфонов / unsplash.com

В США стартап Front доплачивает своим сотрудникам 200 долларов ежемесячно (это 5 тысяч гривен), если они сокращают время пользования своим смартфоном.

Как пишет издание Business Insider, чтобы получить надбавку, сотрудник должен сократить экранное время на смартфоне до 14 часов в неделю и продержаться так месяц. Если такая ситуация будет в течение месяца, то он получит зарплату на 200 долларов выше.

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Для подтверждения этого работник должен отправить в отдел кадров скриншот с данными про экранное время.

Для чего это делают? Объяснение гендиректора Front Матильды Коллин довольно предсказуемо – цель такого поощрения в том, чтобы сотрудники не отвлекались на сообщения, а фокусировались на профессиональном и личном развитии.

стартап Front
Стартап Front

И хотя сокращение времени на скроллинг в смартфоне – это не обязательное требование в компании, но таким поощрением пользуются около 70% сотрудников.

Кстати, Коллин рассказала, что она лично уже несколько лет не использует соцсети, электронную почту на телефоне и другие приложения. И это делает ее не только продуктивнее, но и счастливее.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости США Новости Техно Техно IT-бизнес Стартап
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