Стартап Form Energy планирует существенно удешевить литий-ионные аккумуляторы

Преимущества литий-ионных батарей для бытовой электроники очевидны: они вместительные, легкие и долговечные. Однако для хранения энергии в промышленных масштабах они слишком дорогие. Form Energy решает эту проблему.

Сейчас литий-ионные батареи доминируют на рынке. В 2018 году, по данным консалтинговой компании Wood Mackenzie, 95% стационарных технологий хранения энергии работали на литий-ионных аккумуляторах. Как минимум на ближайшие пять лет эта технология останется ведущей, сообщает BI.

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Главная проблема литий-ионных батарей – цена

В мире, который пытается трансформировать свою энергетику, у литий-ионных батарей есть серьезный недостаток – они не становятся существенно дешевле, когда их используют для строительства долгосрочных хранилищ энергии. И в то же время чем больше станций возобновляемой энергии подключается к сети, тем выше потребность в больших аккумуляторах, способных держать заряд десятки или сотни часов.

Стартап Form Energy был основан Матео Джарамильо, который семь лет проработал в Tesla. Тогда ему и пришло в голову, что, в отличие от смартфонов или электромобилей, хранилища энергии не ограничены в пространстве и не обязаны быть слишком вместительными на единицу веса или объема. Главное – цена. Покинув компанию в 2016 году, он начал разрабатывать различные варианты аккумуляторов, пригодных для солнечных или ветровых станций.

Первые наработки

Джарамильо не готов пока раскрывать подробности своей технологии, но сообщил, что по меньшей мере один вариант – это водно-серная проточная батарея, которую стартап разрабатывает совместно с Министерством энергетики США. Она сможет держать заряд в течение десятков часов.

По подсчетам экспертов, для того чтобы батарея оказалась экономически выгодной для энергосети, она должна держать заряд в среднем 100 часов и стоить около 5 долларов за киловатт-час. Современные литий-ионные аккумуляторы обходятся в сотни долларов за киловатт-час.

Что обещает стартап

Form Energy обещает создать батареи, которые будут "в 50 или 100 раз дешевле чем литий-ионные", заявил Джарамильо. И его обещанию поверили инвесторы, которые вложили в стартап в целом 110 миллионов долларов. Среди них – венчурная компания Билла Гейтса Breakthrough Energy Ventures, европейский энергетический гигант Eni и саудовская нефтяная компания Saudi Aramco.

Американским ученым удалось вдвое увеличить производительность проточных аккумуляторов, используя нетоксичные и легкодоступные химические соединения. В отличие от аналогов, новый состав работает при нейтральных pH и не требует использования кислот.

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