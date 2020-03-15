Стартап презентовал электровелосипед Saigon с запасом хода 200 километров: фото и видео

Ирландский стартап Modmo разработал стильный и компактный велосипед Saigon с электромотором на переднем колесе, модульной системой аксессуаров и значительным запасом хода.

Рама электровелосипеда сделана из алюминиевого сплава 6061. Съемная батарея на 18,5 Ач располагается в толстой цилиндрической трубке, пишет New Atlas.

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Особенности электровелосипеда Saigon

Фары велосипеда интегрированы спереди и сзади, а специальная краска служит в качестве сигнала поворота. При желании на раму можно повесить багажник, корзина, детское сиденье, сумки и другие аксессуары. Также можно использовать переднее крепление для зарядного устройства, если не хочется вынимать аккумулятор.



Иллюминация велосипеда вмонтирована в раму / Фото New Atlas

На одном заряде можно проехать до 200 км, если не подниматься в гору и с учетом ограничений скорости. Масса велосипеда, вместе с аккумулятором и передним мотором на 250 Ватт – 13,9 кг, то есть меньше, чем у большинства моделей.



Амортизаторов нет, но толстые шины смягчат движение асфальтом / Фото New Atlas

Кроме этого, есть GPS с подключением по стандарту 4G для навигации, сенсоры движения, которые служат как кнопка старта – когда велосипед начинает двигаться, система включается. Есть Bluetooth-подключение к смартфону и трехдюймовый экран встроенный в руль.

Презентационное видео электровелосипеда Saigon:

Цена

Стоить электровелосипед от ирландского стартапа будет немало – 2240 долларов. Первые поставки ожидаются в сентябре 2020 года.

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