Стартап разработал умные очки, которые помогут выявить потенциально больных коронавирусом

Китайский стартап Rokid разработал умные очки T1, которые способны обнаружить человека, больного COVID-19. Сейчас компания ведет переговоры о поставках очков в США. Гаджет оборудован встроенным тепловым сенсором и может в течение двух минут измерить температуру 200 человек с расстояния примерно в три метра.

Очки могут помочь медикам и полиции как дополнительный метод скрининга и выявления больных COVID-19, рассказывает TechCrunch.

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Особенность очков T1

Умные очки работают на базе процессора Qualcomm и оборудованы 12-мегапиксельной камерой с поддержкой дополненной реальности и голосовых команд (для фото и видеосъемки). Такие очки могут использоваться медиками, властью и компаниями для выявления зараженных коронавирусом.

Программное обеспечение гаджета также позволяет реализовать систему распознавания людей и некоторые другие функции.



Очки способны измерить температуру у 200 людей за 2 минуты

Недостаток очков Т1

Стоит отметить, что согласно исследованиям, которые были проведены недавно, больше чем у половины пациентов с COVID-19 в Китае не было выявлено лихорадки или повышения температуры, когда они прибывали в больницу.

Следовательно, разработка стартапа способна выявить только один симптом коронавируса, который к тому же не всегда проявляется. Поэтому такие смарт-очки далеко не самый эффективный метод скрининга. Впрочем, они все же могут оказаться полезными в сочетании с другими методами. Кроме того инженеры Rokid продолжают работу над очками.

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