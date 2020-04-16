24 Канал Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Стартап разработал умные очки, которые помогут выявить потенциально больных коронавирусом

- Читати новину українською
Rokid T1 / TechCrunch

Китайский стартап Rokid разработал умные очки T1, которые способны обнаружить человека, больного COVID-19. Сейчас компания ведет переговоры о поставках очков в США. Гаджет оборудован встроенным тепловым сенсором и может в течение двух минут измерить температуру 200 человек с расстояния примерно в три метра.

Очки могут помочь медикам и полиции как дополнительный метод скрининга и выявления больных COVID-19, рассказывает TechCrunch.

Интересно Apple будет информировать государственные органы о соблюдении самоизоляции на основе данных Apple Maps

Особенность очков T1

Умные очки работают на базе процессора Qualcomm и оборудованы 12-мегапиксельной камерой с поддержкой дополненной реальности и голосовых команд (для фото и видеосъемки). Такие очки могут использоваться медиками, властью и компаниями для выявления зараженных коронавирусом.

Программное обеспечение гаджета также позволяет реализовать систему распознавания людей и некоторые другие функции.


Очки способны измерить температуру у 200 людей за 2 минуты

Недостаток очков Т1

Стоит отметить, что согласно исследованиям, которые были проведены недавно, больше чем у половины пациентов с COVID-19 в Китае не было выявлено лихорадки или повышения температуры, когда они прибывали в больницу.

Следовательно, разработка стартапа способна выявить только один симптом коронавируса, который к тому же не всегда проявляется. Поэтому такие смарт-очки далеко не самый эффективный метод скрининга. Впрочем, они все же могут оказаться полезными в сочетании с другими методами. Кроме того инженеры Rokid продолжают работу над очками.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Автор: Михаил Года
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Техно Техно Гаджеты
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 09:08 15 стикеров в Telegram, которые стоит скачать
15 апреля 14:02 Zoom – удобное приложение для видеоконференций: как работает и где скачать программу
Михайло Года
15 апреля 13:47 Профессионализм не имеет пола: как женщине покорить ИТ-сферу
Ірина Полицька
14 апреля 21:09 Чем протирать смартфон от микробов: важные советы
Ірина Полицька
12 апреля 22:04 Взяли ли бы вас на Международную космическую станцию – тест
Михайло Года

Новости
Больше новостей