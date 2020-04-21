Стартап Zoox показал запись часовой поездки робомобиля по Сан-Франциско

Калифорнийский стартап Zoox опубликовал видеозапись часовой поездки автомобиля, которым управлял искусственный интеллект, а не водитель. Робомобиль катался по пригородам Сан-Франциско и выполнял сложные маневры на дороге с плотным движением и пешеходными переходами.

Иногда действительно лучше один раз показать, чем десять раз рассказать. Такой точки зрения придерживаются в Zoox, одной из самых успешных компаний по разработке технологии беспилотного управления, рассказывает Venture Beat.

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В 2018 году калифорнийский стартап одним из первых получил разрешение от Департамента транспорта на проведение испытаний робомобиля со страхующим водителем. Но сухие цифры не всегда способны убедить скептиков в безопасности беспилотников так, как видео.

Тестирование робомобиля

Робомобиль тормозит на красный, выполняет левый поворот на пересечении шести дорог и проезжает через туннель без использования GPS, забирается на крутой холм, которым славится этот город, поворачивает направо на перекрестке, спускается вниз по склону и совершает обгон.

По словам директора по машинному зрению Zoox Сары Тарик, системы автомобиля обнаруживают, классифицируют и идентифицируют препятствия и поведение участников движения, которые не видно на записи. Например, цвета светофора, трамваи, автобусы, конусы на ремонтируемых участках дороги, а также открытые двери автомобилей и различные виды животных. Также система отмечает, чем заняты пешеходы: смотрят ли они в телефон, толкают перед собой коляску или едут на самокате.

Видео поездки робомобиля:

Работа системы Zoox

Ради безопасности Zoox научила свою систему принятия решений быть консервативной – если какой-то объект кажется ей человеком, даже если полной уверенности нет, она классифицирует его как человека, на всякий случай. Точность в данном случае не так важна, как безопасность.

В будущем компания собирается перейти от переоснащенных Тойот к созданным с нуля беспилотникам, появление которых Zoox уже анонсировала в прошлом. Концепт-арт пока никто не видел, но по описанию это будет электромобиль размером с BMW i3 с камерами, четырехколесным рулевым управлением и сдвоенным аккумулятором.

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