Стартовала продажа microSD-карт Samsung на 512 ГБ: шокирующая цена

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Стартовала продажа microSD-карт Samsung на 512 ГБ
Стартовала продажа microSD-карт Samsung на 512 ГБ / Фото из открытых источников

Еще летом этого года компания Samsung анонсировала 512-гигабайтную карту памяти microSD. И вот один из немецких магазинов запустил продажу новых аксессуаров, и его цена неприятно поражает.

Об этом сообщает GSMArena.

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Цена новинки в 289,90 евро (около 8 900 гривен) несколько удивила, ведь 256-гигабайтная карта памяти microSD от той же Samsung стоит только 99,90 евро (около 3 000 гривен). Это означает, что больший в два раза объем памяти обойдется потребителям втрое дороже.

Впрочем, иметь на своем смартфоне половину терабайта дополнительного хранилища стало новой, а соответственно и премиальной опцией.

microSD-карта від Samsung на 512 ГБ надійшла у продаж
microSD-карта от Samsung на 512 ГБ поступила в продажу

Скорость чтения и записи карты EVO Plus достигает 100 МБ / сек. Согласно сообщению компании Samsung, 3 ГБ видео с разрешением 4K сможет быть передано всего за 38 секунд.

Емкость рассматриваемого накопителя соответствует 78 часов видео в Full HD или 150 300 изображений. В комплекте поставки Samsung также предлагает 10-летнюю гарантию (речь идет о warranty) и SD-адаптер.

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Теги: Цены Техно Гаджеты Samsung
Источник: Техно
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