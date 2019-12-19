Стартовали продажи революционных очков Huawei VR Glass

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Новые VR очки от Huawei / Huawei

Компания Huawei начала продажи очков виртуальной реальности Huawei VR Glass. Они дебютировали в конце сентября и имеют ряд принципиальных отличий от привычных шлемов виртуальной реальности.

Особенности VR очков Huawei

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Во-первых, Huawei VR Glass очень компактные и легкие. Кроме того, очки автоматически подстраиваются под пользователей с близорукостью, причем подстраивание правого и левого глаза производится независимо друг от друга.

Очки оснащаются экранами с суммарным разрешением 3200х1600 пикселей и плотностью пикселей 1058 точек на дюйм.


Huawei VR Glass уже доступны для покупки

Цена

С сегодняшнего дня Huawei VR Glass доступны для покупки в Китае по цене 428 долларов (10 036 гривен).

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Гаджеты Huawei
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