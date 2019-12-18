Статистика PornHub подтверждает рост темпов обновления Android

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Пользователи Android стали чаще обновлять устройства / Иллюстративное фото

Несколько дней назад сайт Pornhub поделился статистикой относительно устройств и операционных систем, используемых для входа на сайт. Она показала, что Android не стал самой популярной мобильной платформой на ресурсе, однако динамика роста темпов обновления операционки возросла.

По данным опубликованной статистики стало известно, что 76,6% посетителей используют смартфоны, а 52,8% из них – смартфоны компании Apple.

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Новые подробности

Сейчас же стали известны некоторые новые подробности. Отмечается, что в 71% посетителей Pornhub, которые использовали устройства Apple, эти самые устройства работали под управлением iOS 13. Еще 24% пользуются iOS 12.

В случае операционной системы Android 48% пользователей имеют в своем распоряжении устройства под управлением Android Pie, 23% – пользуются Android Oreo, а еще 12% остались на Android Nougat.


Статистика пользователей с мобильными операционными системами

Кстати, в прошлом году актуальная версия Android (тогда Android Pie) занимала меньшую долю в статистике Pornhub.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Apple Google Android Порно
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