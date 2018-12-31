Steam больше не будет поддерживать операционные системы Windows XP и Vista

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Steam больше не будет поддерживать операционные системы Windows XP и Vista
Steam больше не будет поддерживать операционные системы Windows XP и Vista / Фото из свободных источников

Как сообщалось ранее, компания Valve официально прекратила поддержку операционных систем Windows XP и Vista в сервисе цифровой дистрибуции Steam. С 1 января 2019 года пользователи этих операционных систем не смогут запускать игры и другие продукты, приобретенные в Steam.

Об этом сообщает Overclockers.

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Справедливо отметить, что отсутствие поддержки Windows XP и Vista не станет проблемой для большинства пользователей сервиса. Если верить официальным данным, то на первую ОС приходится доля в 0,11%, а вторая и вовсе не вошла в статистику.

Операційні системи, які найбільше використовують в Steam
Операционные системы, которые больше всего используют в Steam

Отныне самую старую операционную систему, которую будет поддерживать Steam, будет Windows 7. На сегодняшний день ее 32- и 64-разрядные версии использует почти 28% геймеров, а более 64% пользователей сервиса уже "перекочевали" на Windows 10.

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Теги: Техно Steam Интернет Игры
Источник: Техно
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