Steam и игра CS: GO бьют рекорды посещаемости: детали

На прошлой неделе в цифровом магазине Steam установили новый рекорд посещаемости в 18,8 миллиона одновременных пользователей. Как оказалось, это была лишь своеобразная репетиция перед взятием более знакового рубежа – 19,1 миллиона пользователей.

Что известно о новом рекорде

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Новый рекорд установили в воскресенье, 9 февраля. Интересно, предыдущий рекорд онлайна держался более двух лет с января 2018 года. Тогда на фоне волны популярности королевской битвы PlayerUnknown's Battlegrounds в Steam заглянуло 18,5 миллиона пользователей, сообщает Overclockers.



Рекорд посещаемости Steam

Другие "рекордсмены"

Попутно выстрелил другой проект Valve, многопользовательский шутер Counter-Strike: Global Offensive. Согласно внутренней статистике Steam, на уикенд было зафиксировано 901 тысяч одновременных игроков.



Популярность Counter-Strike: Global Offensive растет

Как известно, в декабре 2018 года шутер CS: GO перевели на условно-бесплатную модель распространения. Одним из видов монетизации стала продажа сезонных боевых пропусков. В пятницу, 7 февраля, Valve начала распродажу боевого пропуска операции Shattered Web и уровней развития к нему, которые можно приобрести со скидкой до 45%.

Что такое Shattered Web?Популярная операция Counter-Strike: Global Offensive, выпущенная в ноябре 2019 года. Она добавляет в игру так называемых "агентов". Это специальные персонажи, доступные обеим командам. Для их разблокирования нужно выполнять миссии и зарабатывать звезды, или же покупать пакеты звезд за реальные деньги. Кроме того, за операцию предусмотрены награды в виде скинов коллекций Shattered Web, Norse, St Marc и Canals.

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