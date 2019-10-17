Steam отдает игры Wolfenstein с большими скидками: детали акции

3 Читати новину українською
Steam отдает игры Wolfenstein с большими скидками
Steam отдает игры Wolfenstein с большими скидками / Фото из открытых источников

Сервис цифровой дистрибуции Steam приготовил сюрприз для геймеров. Магазин Valve запустил скидки на все игры серии Wolfenstein.

Подешевели почти все игры франшизы. Небольшие исключения – Wolfenstein 2009 года, которая, к сожалению, недоступна в магазине, и Return to Castle Wolfenstein, которая входит в доступный бандл с другими классическими релизами линейки, но сама дешевле не стала.

Читайте также: В PlayStation Store стартовала большая распродажа: какие игры подешевели

Зато солидные скидки получили все части обновленной серии. Вот список уцененных тайтлов:

  1. Wolfenstein 3D – 65 гривен (-50%);
  2. Spear of Destiny – 39 гривен (-51%);
  3. Wolfenstein: The New Order – 260 гривен (-50%);
  4. Wolfenstein: The Old Blood – 260 гривен (-50%);
  5. Wolfenstein II: The New Colossus – 624 гривны (-60%);
  6. Wolfenstein: Youngblood – 479 гривен (-20%);
  7. Wolfenstein: Cyberpilot – 199 гривен (-50%).

Акция завершится 18 октября. К слову, у любителей классических частей Wolfenstein, возможно, скоро появится повод для радости.

Недавно NVIDIA заявила, что собрала отдельную команду для добавления трассировки лучей в классические игры, как это было с Quake II. Список избранных тайтлів пока не объявляли, но такую значимую серию вряд ли обойдут стороной.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Как понять, что ты беременна: ранние симптомы
сегодня
4633
Автор: Ева Шварц
Теги: Техно Игры
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Вас прослушивают: кто и зачем следит за пользователями через смартфоны
сегодня 09:01 Вас прослушивают: кто и зачем следит за пользователями через смартфоны
Анастасія Кушпіт 2777
Украинка, покорившая космос: интервью с астронавткой NASA Гайдемари Стефанишин-Пайпер
16 октября 21:30 Украинка, покорившая космос: интервью с астронавткой NASA Гайдемари Стефанишин-Пайпер
Михайло Года 225
Google официально представил смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL: характеристики и цена
15 октября 18:30 Google официально представил смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL: характеристики и цена
Ірина Полицька 304
Как выбрать ноутбук для работы: наши советы
14 октября 20:03 Как выбрать ноутбук для работы: наши советы
Олег Тичинський 880
Кто такой Джефф Безос: биография и секреты успеха самого богатого человека планеты
14 октября 14:03 Кто такой Джефф Безос: биография и секреты успеха самого богатого человека планеты
Анастасія Можаровська 11577
Новости
Больше новостей
Залиште відгук