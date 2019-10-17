Steam отдает игры Wolfenstein с большими скидками: детали акции

Сервис цифровой дистрибуции Steam приготовил сюрприз для геймеров. Магазин Valve запустил скидки на все игры серии Wolfenstein.

Подешевели почти все игры франшизы. Небольшие исключения – Wolfenstein 2009 года, которая, к сожалению, недоступна в магазине, и Return to Castle Wolfenstein, которая входит в доступный бандл с другими классическими релизами линейки, но сама дешевле не стала.

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Зато солидные скидки получили все части обновленной серии. Вот список уцененных тайтлов:

Акция завершится 18 октября. К слову, у любителей классических частей Wolfenstein, возможно, скоро появится повод для радости.

Недавно NVIDIA заявила, что собрала отдельную команду для добавления трассировки лучей в классические игры, как это было с Quake II. Список избранных тайтлів пока не объявляли, но такую значимую серию вряд ли обойдут стороной.

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