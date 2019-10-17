Steam отдает игры Wolfenstein с большими скидками: детали акции
Сервис цифровой дистрибуции Steam приготовил сюрприз для геймеров. Магазин Valve запустил скидки на все игры серии Wolfenstein.
Подешевели почти все игры франшизы. Небольшие исключения – Wolfenstein 2009 года, которая, к сожалению, недоступна в магазине, и Return to Castle Wolfenstein, которая входит в доступный бандл с другими классическими релизами линейки, но сама дешевле не стала.
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Зато солидные скидки получили все части обновленной серии. Вот список уцененных тайтлов:
- Wolfenstein 3D – 65 гривен (-50%);
- Spear of Destiny – 39 гривен (-51%);
- Wolfenstein: The New Order – 260 гривен (-50%);
- Wolfenstein: The Old Blood – 260 гривен (-50%);
- Wolfenstein II: The New Colossus – 624 гривны (-60%);
- Wolfenstein: Youngblood – 479 гривен (-20%);
- Wolfenstein: Cyberpilot – 199 гривен (-50%).
Акция завершится 18 октября. К слову, у любителей классических частей Wolfenstein, возможно, скоро появится повод для радости.
Недавно NVIDIA заявила, что собрала отдельную команду для добавления трассировки лучей в классические игры, как это было с Quake II. Список избранных тайтлів пока не объявляли, но такую значимую серию вряд ли обойдут стороной.
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