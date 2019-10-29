Steam устроил распродажу по случаю Хеллоуина, но что-то пошло не так

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Игры к Хелоуину на Steam со скидкой – Steam распродажа осень 2019
Steam устроил распродажу / itc.ua

Сервис Steam начал традиционную распродажу к Хеллоуину. Магазин снизил цены на ряд игр – некоторые хоррор-игры можно было купить скидкой до 80%. Однако, впоследствии в работе сервиса произошел сбой. Сейчас страницу с распродажей уже вернули в магазин.

Какие игры можно купить со скидкой

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Розпродаж у Steam

Распродажа в Steam

Что случилось с Steam? Проблемы с сервисом возникли 28 октября примерно в 20:20 (по Киеву). Это произошло через 20 минут после начала распродажи. Компания Valve пока не сообщила о причинах неполадок.

Распродажа продлится до 20:00 (по киевскому времени ) 1 ноября.

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Теги: Steam Техно Игры
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