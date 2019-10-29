Steam устроил распродажу по случаю Хеллоуина, но что-то пошло не так
Сервис Steam начал традиционную распродажу к Хеллоуину. Магазин снизил цены на ряд игр – некоторые хоррор-игры можно было купить скидкой до 80%. Однако, впоследствии в работе сервиса произошел сбой. Сейчас страницу с распродажей уже вернули в магазин.
Какие игры можно купить со скидкой
Интересно: В игре Call of Duty: Modern Warfare появится в Донецк и "Донбасс-Арена"
- Resident Evil 2 сейчас стоит 749 гривен (-50%)
- Prey – 465 гривен (-50%)
- Vampyr – 339 гривен (-66%)
- Little Nightmares – 67 гривен (-75%)
- Outlast 2 – 94 гривны (-75%)
- Observer – 94 гривны (-75%)
Распродажа в Steam
Что случилось с Steam? Проблемы с сервисом возникли 28 октября примерно в 20:20 (по Киеву). Это произошло через 20 минут после начала распродажи. Компания Valve пока не сообщила о причинах неполадок.
Распродажа продлится до 20:00 (по киевскому времени ) 1 ноября.
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