Steam устроил распродажу по случаю Хеллоуина, но что-то пошло не так

Сервис Steam начал традиционную распродажу к Хеллоуину. Магазин снизил цены на ряд игр – некоторые хоррор-игры можно было купить скидкой до 80%. Однако, впоследствии в работе сервиса произошел сбой. Сейчас страницу с распродажей уже вернули в магазин.

Какие игры можно купить со скидкой

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Распродажа в Steam

Что случилось с Steam? Проблемы с сервисом возникли 28 октября примерно в 20:20 (по Киеву). Это произошло через 20 минут после начала распродажи. Компания Valve пока не сообщила о причинах неполадок.

Распродажа продлится до 20:00 (по киевскому времени ) 1 ноября.

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