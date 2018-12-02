Stella Artois продает "робота-бармена"

Производитель пива Stella Artois на своем официальном сайте продает работа, который может разносить пиво. Он работает, как робот-пылесос.

Об этом пишет сайт gagadget.com.

Как видим в ролике, идею позаимствовали у обычного робота-пылесоса. Его владелец решил превратить его в бармена.

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Интересно, что на американском сайте компании даже можно купить комплект такого робота за 20 долларов (560 гривен).

Для других пользователей есть чертежи, поэтому подставку можно было сделать самостоятельно.

Как работает робот-пылесос: видео

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