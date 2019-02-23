Стильные беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds: характеристики и цена в Украине

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Samsung Galaxy Buds: характеристики, фото, цена
Samsung Galaxy Buds: характеристики, фото, цена / iMore

Вместе с флагманской линейкой смартфонов, компания Samsung представила беспроводные наушники Galaxy Buds. Они отличаются компактными размерами, удобным управлением и качественным звуком от AKG.

Характеристики. В новых наушниках реализован усовершенствованный режим Ambient Sound, благодаря которому человек остается в курсе всего, что происходит вокруг, даже когда аксессуар в ушах. Чистоту голоса во время разговора обеспечивает адаптивный двойной микрофон в каждом наушнике.

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Устройство обеспечивает до 6 часов прослушивания музыки или до 5 часов телефонных разговоров в режиме Bluetooth-подключения. Компактный футляр увеличивает время воспроизведения аудио на 7 часов.

Samsung Galaxy Buds
Samsung Galaxy Buds получили стильный дизайн

Samsung Galaxy Buds
Samsung Galaxy Buds поступят в продажу в трех цветах

Всего лишь 15-минутная подзарядка продлит работу гаджета почти на 2 часа. А благодаря технологии беспроводной зарядки пользователь может быстро зарядить наушники от смартфона Samsung Galaxy S10.

Samsung Galaxy Buds
Samsung Galaxy Buds поддерживают беспроводную зарядку

Дата выхода и цена в Украине. Samsung Galaxy Buds поступят в продажу уже в апреле. Стоимость гаджетов в украинских магазинах установлена на отметке 3 999 гривен. Также они станут подарком для пользователей, которые оформили предварительный заказ на любой новый смартфон серии Galaxy S10. Устройства будут доступны в цветах "оникс", "сливки" и "цитрус".

Samsung Galaxy Buds
Ціни Samsung Galaxy Buds

Samsung Galaxy Buds
Цены на Samsung Galaxy Buds

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Теги: Техно Новости Техно Обзоры Гаджеты Цены Samsung
Источник: 24 Канал
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