Как продлить срок эксплуатации стиральной машинки

Стиральная машинка – незаменимая помощница в любом доме. Однако, как часто случается, никто не застрахован от неисправностей и поломок техники. И вопрос "как защитить стиральную машинку и продлить срок ее службы" актуален всегда.

Среди потребителей распространено убеждение, что после окончания срока гарантии на технику она начинает сразу ломаться. Однако это утверждение ложное. Если придерживаться простых правил ухода за техникой и правильно ею пользоваться, она может прослужить не один десяток лет.

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От чего зависит срок службы стиралки?

Специалисты по ремонту отмечают, что средний срок службы стиралки – от 10 до 15 лет. Также они отмечают, что чаще всего этот срок зависит от производителя.

Одним из самых надежных производителей стиральных машинок на рынке считается компания Siemens. Немецкий концерн имеет прекрасную репутацию среди украинских и европейских пользователей. Siemens HA всегда внедряет новые технологии для улучшения своих продуктов.

В частности, стиральные машинки Siemens поддерживают технологию sensoFresh, которая позволяет избавиться от неприятных запахов одежды без стирки. Кроме того, машинка с технологией sensoFresh способна гигиенически чисто выстирать любые вещи даже при низких температурах. Будь это неприятные запахи или бактерии – даже деликатные ткани можно эффективно и быстро очистить.



Как продлить жизнь стиральной машине

Среди самых распространенных причин поломок стиралок:

Естественный износ деталей в результате эксплуатации; Засор в стиральной машине; Проблемы с тэном.

Основная причина, которая ведет к преждевременному выходу из строя комплектующих стиральной машины – это вибрация во время работы аппарата. Снизить влияние этого фактора достаточно просто, нужно лишь выбрать для установки машины жесткую и максимально ровную поверхность. Можно воспользоваться услугами специалистов, которые возведут вибрацию к минимуму, установив машинку "по уровню". Стоит отметить, что в стиральных машинах Siemens являются специальные антивибрационные полосы на боковых стенках прибора.

Кроме неровностей пола, вибрация может возникать из-за чрезмерного или недостаточного количества белья в барабане, поскольку при этом машине сложно распределить нагрузку. По этой же причине не стоит совмещать стирку нескольких небольших вещей с одной "массивной" (например, стирать зимнюю куртку и несколько футболок).

Как продлить срок службы стиральной машинки?

Если с некоторыми проблемами справятся лишь специалисты, то отдельные поломки вы можете предотвратить самостоятельно. Вот несколько простых правил по уходу за стиральной машинкой, которые существенно продлят срок ее эксплуатации.

Внешние загрязнения

Нужно регулярно очищать стиральную машину от пыли и пятен от порошка, отбеливателя и других моющих средств. Это кажется очевидным, но многие просто забывают уделять должное внимание чистоте.

Для поддержания чистоты достаточно протереть машину тряпкой, смоченной в теплой воде. Если загрязнения сильные, можно добавить пару капель средства для мытья посуды. Чистить нужно поверхность машинки, дверцы, не забывать также и про лоток для моющих средств.

Очистка фильтра

При длительном использовании машины фильтр может засориться. Это может стать причиной неприятного запаха из машины, плохой циркуляции воды и даже потопа.

Чтобы очистить фильтр (обычно он расположен в передней нижней части машины), нужно открыть нижнюю крышку панели, подставить к ней емкость, слить из шланга воду, извлечь фильтр и очистить его снаружи и внутри.

Очистка барабана

О том, что пришло время почистить барабан, вы узнаете, если почувствуете неприятный запах из стиральной машины.

Чтобы решить эту проблему, нужно залить в сам барабан машины-автомат 100 миллилитров отбеливателя, установить температуру не ниже 60 градусов и запустить стирку без белья.

Добавим, что в стиральных машинах Siemens имеется специальная программа для очистки барабана с автоматическим напоминанием о необходимости выполнения.

Как очищать барабан машинки

Удаление накипи

Средств для удаления накипи много, но мы хотим подчеркнуть, что любое средство должно быть безопасным для одежды, для человека, для самой машины и ее элементов, и, конечно же, эффективно очищать от известковых отложений и остатков порошка.

Поэтому вам сразу стоит исключить все средства от накипи, которые используются во время стирки совместно с бельем. И старайся не использовать "народные средства" (уксус, лимонная кислота и прочее). Они могут негативно повлиять на составляющие стиральной машины (металлические, резиновые элементы). По этой же причине не стоит применять в стиральной машине средства от накипи для электрочайников.

Поэтому лучше всего использовать хорошие чистящие средства, которые зачастую выпускаются самими производителями стиральных машин и будут безопасны для техники.

Проветривание

Обязательно стоит оставлять дверцы открытыми после каждой стирки. Машина должна высохнуть. Идеально будет, если вы протрете барабан сухой тряпкой. Это поможет избежать неприятного запаха и появления плесени.

Ответственно подходите к выбору стиральной машинки. Обращайте внимание на технические характеристики, описание производителя и отзывы реальных пользователей. И следите за чистотой вашего "помощника".