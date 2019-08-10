Стив Джобс придумал Apple Card задолго до Iphone: детали

С недавних пор жителям США стала доступна возможность оформить кредитную карту Apple Card, представленную в начале этого года. Идея выпуска собственной кредитки в американской корпорации появилась еще в конце 1990-х годов, а инициатором проекта был сам Стив Джобс.

Стив Джобс хотел выпустить фирменную кредитную карту в конце 1990-х – примерно за 20 лет до анонса Apple Card. Тогда партнером Apple должна была стать банковская холдинговая компания Capital One, специализирующийся на кредитных карточках и различных типах займов.

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Подробностями поделился бывший глава банка. По его словам, Джобс "чувствовал отвращение" к возможному отказу в выдаче карты кому-либо из пользователей. Глава Apple хотел, чтобы карту мог получить любой желающий.

По имеющимся данным, через несколько лет, в 2004-м, Джобс вновь вернулся к идее фирменной кредитки. Он хотел, чтобы за покупки пользователи накапливали специальные бонусы, которые впоследствии можно было бы потратить на приобретение музыки в iTunes. Однако и тогда глава Apple не сумел найти с MasterCard общего языка и прийти к удовлетворяющему обе стороны условий.

Смотрите видео о запуске Apple Card:

Теперь же Apple под руководством Тима Кука все же удалось запустить свою кредитку. Банком-партнером Apple выступил Goldman Sachs. Обычно он специализируется на работе с корпорациями и очень богатыми клиентами, но сейчас пересмотрел свою политику. Как сообщается, Apple Card получают даже пользователи с далеко не самым лучшим кредитным рейтингом.

Кто может получить Apple Card. По имеющимся данным, банки оценивают пользователей по ряду критериев, присваивая им кредитный рейтинг. Если он равняется 800-850 или выше, то такой клиент считается почти идеальным. От 740 до 799 – очень хороший показатель, а от 670 до 739 – просто хороший. Если рейтинг ниже 670, то пользователю скорее всего откажут в выдаче кредита.

Однако сейчас Apple Card получают самые разные клиенты и далеко не у всех их отличная кредитная история. Эд Освальд, один из новых владельцев карты Apple, был удивлен, что Goldman Sachs выделил ему лимит в размере 750 долларов при его рейтинге около 620. Он также отметил, что процентная ставка по Apple Card, составляющая 23,99%, а это намного ниже, чем у других его карт.

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