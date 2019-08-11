Кто такой Стив Возняк: основатель корпорации Apple, который считает себя украинцем

Сегодня, 11 августа, 69 лет исполнилось одному из основателей компании Apple – Стиву Возняку. Техно 24 подготовил биографию известного инженера и программиста, который считает себя украинцем.

Детство и юность Стива Возняка

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Родился Стивен Гари Возняк в небольшом городе Сан-Хосе (Калифорния, США) в семье инженера и домохозяйки. Отец Стива – Френсис – окончил технологический университет и работал на должности инженера в корпорации Lockheed, которая занимается разработкой самонаводящихся ракет. В автобиографии Стив позже вспоминал, что отец начал знакомить его с электроникой, когда парню едва исполнилось 4 года.



Первым изобретением Стива Возняка стал калькулятор

В школе Возняк был неплохим атлетом, лучшим бегуном и игроком в бейсбол, но больше всего увлекался электроникой. Одним из первых изобретений Возняка был калькулятор, который победил в школьном конкурсе, организованном телеканалом BBC. Для его создания Стив выучил язык программирования Фортран.

До 1975 года Стив учился в нескольких университетах: Университете Колорадо, Университете Ден-Аса и Калифорнийском университете, однако он бросил учебу и решил заняться новыми, на тот момент, цифровыми разработками. Получить высшее образование Стив решил через 11 лет. В 1986 году он окончил Калифорнийский университет и получил диплом бакалавра EECS.

Карьера и первые шаги к созданию Apple

В 1975 году Стив начал работать в компании Hewlett-Packard, где проектировал калькуляторы. В то время в распоряжении компании находился один-единственный компьютер собственного производства, который использовали 80 инженеров. Вместе с друзьями – Стивом Джобсом и Джоном Дрейпером – Возняк занимался конструированием устройств для фрикинга (взлом телефонных автоматов и сетей с целью получения бесплатных звонков).



Стив Возняк и Стив Джобс создали прототип компьютера Apple I

Вместе со своим школьным другом – Стивом Джобсом – в гараже родителей Джобса они создали модель компьютера, ориентированного на запросы любителей и энтузиастов компьютерного дела (прототип компьютера Apple I). По словам самого Возняка, устройство они спроектировали только для того, чтобы произвести впечатление на представителей Клуба Домашних Компьютеров в Пало-Альто. Однако тогда местный торговец электронным оборудованием заказал им 25 таких устройств.

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Джобс решил, что на подобных разработках можно неплохо заработать и убедил в этом Возняка. Стив Возняк покинул Hewlett-Packard и занял пост вице-президента в Apple Computer, зарегистрированной 1 апреля 1976 года. Именно так зародилась популярная компания под простым и понятным названием Apple.

Джобс сумел продать местному магазину электроники первую партию компьютеров, и друзьям пришлось продавать собственные вещи, включая калькулятор Возняка, чтобы собрать необходимую сумму на закупку комплектующих.



Стив Возняк вместе с Джобсом основал компанию Apple 1

Таким образом Apple I стал прорывом в отрасли, намного опередив своего основного конкурента – Altair 8800. Первая партия персональных компьютеров была продана новоиспеченной компанией по цене 666,66 долларов за штуку. В то время, Возняк и не подозревал, что цена компьютера связана с числом зверя – он просто добавил к стоимости в 500 долларов наценку в 33,3%. Конечно, это все обычное совпадение и суеверия.

Первый год работы в компании Стив занимался усовершенствованием своего детища. Следующая модель Apple-II была все такой же простой и удобной в использовании, а также умела работать с графикой. В 1980 году новинка появилась на рынке и принесла друзьям первые миллионы. А уже через 12 лет, в 1992 году, годовой доход компании составил 7 миллиардов долларов.



Стив Возняк занимался разработкой операционной системы Apple DOS

В 1978 году Возняк приступил к разработке операционной системы Apple DOS, а также создал контроллер гибких дисков Disk II. Также Стив не покладая рук работал над созданием различного программного обеспечения для Apple DOS и создал собственный язык программирования под названием Calvin.

Кроме того, ему удалось в течение 4 дней написать легендарную игру Breakuot и свод инструкций для 16-битного процессора SWEET16. После авиакатастрофы в 1981 году, Стив вынужден был отойти от дел компании. За это время он проспонсировал два крупных рок-фестиваля, на которых выступали легенды рока VanHalen, U2, MotleyCrue, Scorpions и женился на Кэнди Кларк, которая позже стала мамой трех его детей.

В 1983 году Возняк вернулся к работе в компании и проработал в Apple до 1987 года. После выхода из корпорации, Стив создал новую компанию CL9, которая стала лидером по производству пультов дистанционного управления, а также организовал фонд Unuson (Unite Us in Song), который занимается благотворительностью.



Стив Возняк занимается благотворительностью

Стив женился во второй раз в 1990 году на Сьюзан Мулкерн. Они вместе прожили до 2000 года. Сейчас Стив Возняк живет в Лос-Гатос, штат Калифорния, совместно со своей третьей женой Дженет Хилл.

В самом ли деле Стив Возняк имеет украинское происхождение?

В отношении украинского происхождения основателя Apple ходят легенды, более того, он даже сам считает себя украинцем. Но на самом ли деле Возняк имеет украинское происхождение?

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По одной из версий родители Стива – Маргрет и Френсис – после завершения Второй мировой войны были вынуждены покинуть Украину и эмигрировать в США. Это одна из самых глупых версий. Ведь отец Возняка родился в Мичигане, а мать родом из Вашингтона. Соответствующие записи есть в переписи населения США. По этой же версии Стив – выходец из Буковины, которому при рождении дали имя Степан. Однако, этот факт никак не задокументирован официально.

На славянское происхождение Стива указывает и его фамилия. Однако, он мог иметь предков не только в Украине, но и в Польше, ведь на то время Украины как государства не существовало, а ее территория была разделена между различными государственными образованиями. Поэтому пока трудно идентифицировать действительно ли предки известного разработчика были выходцами с Украины.



Стив Возняк убежден, что имеет украинское происхождение

Сам Возняк дает прямой ответ на вопрос об этническом происхождении своих родителей, он отмечает, что семья матери происходит из Германии, а семья отца из Польши, или из другой соседней страны. Относительно возможности украинского происхождения он сказал:

Много кто у меня спрашивает: Стив, ты поляк? Потому что моя фамилия Возняк. Я отвечаю: Нет, я украинец. Я всегда знал, что моя фамилия – украинская. Всю свою жизнь я хотел приехать в Украину. Я в некоторой степени хотел бы быть украинцем. Эти люди кажутся наиболее похожими на американцев, как я сам, из всех других европейцев.

В переписке со Стахом Возняком, СЕО Cargofy, Стив написал:

"Я чувствую родство с Украиной через свое имя."

А 30 сентября 2017 года, во время выступления на Olerom Forum 1 в Киеве, Стив Возняк заявил прямо:

Много кто у меня спрашивает: Стив, ты поляк? Потому что моя фамилия Возняк. Я отвечаю: Нет, я украинец.

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