Ученые из Стэнфордского университета разработали способ использования общественного транспорта при доставке посылок дронами. Это решение поможет увеличить скорость доставки и возможное расстояние, а также снизить экономические затраты.

Сейчас беспилотники доставки не могут свободно летать через центры крупных городов, поскольку в них сосредоточено большое количество препятствий для полета. Однако совсем скоро это может измениться благодаря разработке исследователей из Стэнфорда.

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Использование общественного транспорта дронами поможет им пересекать труднопроходимые области. Согласно методике ученых из Стэнфордского университета, беспилотники могут прикрепляться к внешней стороне автобусов или трамваев, что позволит увеличить дальность полета на 260% по сравнению с одиночным полетом.

Как будет работать система

Разработанная специалистами система может управлять работой комплекса дронов до 200 единиц, доставляя ежедневно до 5 000 посылок. Искусственный интеллект системы может функционировать в крупных городах с количеством остановок общественного транспорта до 8 000 – ученые тестировали ее в Сан-Франциско и Вашингтоне.

При этом специалисты не запрашивали каких-либо дополнительных данных в департаментах по общественному транспорту в этих городах – системе достаточно иметь сведения об остановках, размещенных в открытом доступе. При этом исследователи отмечают, что, хоть и не консультировались с городскими службами, в дальнейшем связываться с ними нужно, чтобы определить дополнительные внешние факторы и их возможное влияние на городскую среду при использовании автобусов и трамваев для дронов доставки.

Видео описывает суть и детали системы доставки

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На что система способна сейчас

Сейчас система может полноценно обрабатывать запросы, если дроны несут по одной посылке и отправляются на дозарядку в перерывах между отправлениями. Кроме того, она не учитывает возможные задержки и жесткие временные рамки, которые потенциально могут устанавливать клиенты – дроны прилетают по адресу как можно скорее, однако могут не успеть к заданному сроку из-за неопределенности движения общественного транспорта и ситуации на дорогах.

В ближайшем будущем исследователи попытаются учесть и эти факторы, а также оценить эксплуатационные расходы и потенциальные внешние факторы, такие как шумовое загрязнение и влияние на людей.