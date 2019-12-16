Стоимость оперативки в Apple Mac Pro завышена в 4 раза

После старта продаж Mac Pro на официальном сайте Apple несложно было подсчитать, что десктоп в топовой комплектации стоит как квартира в Киеве. Весомую часть ценника новинки составила оперативная память (максимального объема). Однако, как оказалось, "яблочная" корпорация значительно завысила ценник на этот компонент.

Что произошло

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Один из пользователей Twitter, изучая предложенные Apple комплекты для апгрейда Mac Pro, заметил, что компания использует модули, построенные на микросхемах Micron.

I found the CAS latency of Apple’s DDR4 ECC RAM. How? First I found their upgrade kit, looked at the part number on the memory chips, searched Micron and found the full part number, found their technical doc and found the latency, and whoop… CL22. The cheapest ECC Micron sells. pic.twitter.com/jdJML4V6IA — Quinn Nelson (@SnazzyQ) December 11, 2019

Сопоставив их артикул с каталогом чипмейкера, блогер выяснил, что память имеет значением CAS-латентность CL22 – это самый высокий уровень задержки для данного типа памяти. Стоимость такой оперативки обычно ниже, чем у более быстрых аналогов.

Цена памяти от Apple и ее официальная стоимость

За набор апгрейда объемом 64 ГБ, представленного двумя планками по 32 ГБ, Apple просит 1 200 долларов. Примечательно, что аналогичные модули DDR4-2933 ECC, но с меньшими задержками можно свободно купить за 300 долларов.



Что можно купить вместо Apple Mac Pro

При покупке максимального поддерживаемого объема в 1,5 ТБ официальная стоимость апгрейда составляет 25 000 долларов – в таком случае экономия при выборе "неродных" планок окажется еще более ощутимой.

Единственное условие совместимости оперативной памяти с Mac Pro – формат (L) R-DIMM с 288 контактами объемом от 8 до 128 ГБ и поддержкой ECC. Сам производитель рекомендует использовать планки с тактовой частотой 2933 МГц.

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Самостоятельная установка компонентов

Компания Apple возможность самостоятельной установки модулей памяти, приобретенных у сторонних ритейлеров, не прокомментировала.

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