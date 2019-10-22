Стоит ли заклеивать камеру на ноутбуке: эксперт оценил риск

Многие пользователи видели заклеенную камеру на ноутбуке, некоторые и сами ее закрывали. При этом другие называли их параноиками. Действительно ли такой метод сможет защитить частную жизнь пользователей, и действительно ли угроза слежения через вебкамеру реальна?

Исследователь вирусных угроз Антон Черепанов говорит, что большинство сообщений вроде "мы получили видео с твоей вебкамеры" – это фейк. Об этом он рассказал в интервью tech.liga.net.

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По его словам, таким образом хакеры пытаются обмануть пользователя и выманить у него деньги.

"В 90% случаев – это лишь обман. Лишь в отдельных случаях, которые мы находили, действительно вредоносные программы имели возможность следить за пользователем... Есть также вредоносное программное обеспечение, которое может следить через вебкамеру. Но это редко случатся. Обычно и звука достаточно", – объясняет эксперт.

На вопрос заклеивает ли он лично камеру ответил:

Я не закрываю. Мне все равно.

В чем тогда угроза? Также он добавил, что прослушивать пользователей хакерам значительно проще. Вредоносное ПО может попасть через электронные сообщения или даже через физический контакт.



Даже Цукерберг заклеивал камеру

"Если это ноутбук, то элементарно. Вы получаете шпионскую программу по почте или другим способом. Даже иногда физический доступ используется. Например, человек оставляет свой гаджет в гостинице. Тогда злоумышленники взламывают его и устанавливают вредоносный код, который следит за вами", – рассказал Черепанов.

При этом он добавил, что такие схемы часто используют в отношении высокопоставленных чиновников или бизнесменов. Против обычных людей используют простые хакерские схемы.

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