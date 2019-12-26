24 канал lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол Дизайн auto Учеба Likar покер
more

Стоковые обои и оболочка нового Motorola Razr появились в сети

18 Читати новину українською
Лаунчер Motorola RAZR 2019 / Скриншот

Пользователю форума XDA Developers с ником acervenky удалось вытащить из гибкого смартфона Motorola Razr 2019 оригинальные заставки и ретро-оболочку. Все выполнено в ретро-стиле Motorola RAZR V3 2004 года выпуска. Элементы персонализации доступны для загрузки.

Как работает оболочка

К теме: Motorola RAZR 2019: компания перевипустила свою легендарную модель телефона

Ретро-лаунчер, к сожалению, нельзя установить по умолчанию. Однако, его можно запускать с панели быстрого доступа. При активации оболочки, верхняя половина превращается в неактивную для нажатий зону дисплея, а нижняя – в клавиатуру с характерной подсветкой. Управлять меню можно с помощью виртуального джойстика.

Демонстрация оболочки и обоев Motorola RAZR 2019:

По ссылке можно найти "живые" обои в двух вариантах и статические обои с Motorola Razr.

Дата выпуска нового Motorola Razr 2019

Смартфон анонсировали в ноябре 2019 года. У него будет гибкий 6,2-дюймовый дисплей и средние характеристики. Продажи стартуют в январе 2020 года.

Цена смартфона

Новая Motorola Razr 2019 будет стоить 1499 долларов (34 802 гривен).

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Цены на топливо в Украине продолжают падать
сегодня
1843
Автор: Михаил Года
Теги: Техно Смартфоны Новости Техно Motorola
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 08:06 Что украинцы ищут в интернете: интересная статистика от Google
Ірина Полицька 898
25 декабря 21:02 Обзор смартфона Xiaomi Redmi 8A – мощная батарея и низкая цена
Назар Токар 550
24 декабря 21:12 Прорывы года: самые большие успехи украинских стартапов в 2019
Юлія Бабич 206
24 декабря 18:08 Обзор Xiaomi Mi Band 4: недорогой фитнес-трекер с качественным аккумулятором
Назар Токар 107
24 декабря 09:05 Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
Анастасія Можаровська 47077
Новости
Больше новостей
Залиште відгук