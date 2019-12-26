Стоковые обои и оболочка нового Motorola Razr появились в сети

Пользователю форума XDA Developers с ником acervenky удалось вытащить из гибкого смартфона Motorola Razr 2019 оригинальные заставки и ретро-оболочку. Все выполнено в ретро-стиле Motorola RAZR V3 2004 года выпуска. Элементы персонализации доступны для загрузки.

Как работает оболочка

К теме: Motorola RAZR 2019: компания перевипустила свою легендарную модель телефона

Ретро-лаунчер, к сожалению, нельзя установить по умолчанию. Однако, его можно запускать с панели быстрого доступа. При активации оболочки, верхняя половина превращается в неактивную для нажатий зону дисплея, а нижняя – в клавиатуру с характерной подсветкой. Управлять меню можно с помощью виртуального джойстика.

Демонстрация оболочки и обоев Motorola RAZR 2019:

По ссылке можно найти "живые" обои в двух вариантах и статические обои с Motorola Razr.

Дата выпуска нового Motorola Razr 2019

Смартфон анонсировали в ноябре 2019 года. У него будет гибкий 6,2-дюймовый дисплей и средние характеристики. Продажи стартуют в январе 2020 года.

Цена смартфона

Новая Motorola Razr 2019 будет стоить 1499 долларов (34 802 гривен).

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно