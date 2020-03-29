Стоппер от Xiaomi – очень полезный тренажер во время карантина

Во время карантина нам рекомендуют как можно реже выходить из дому. Однако, движение и занятия спортом – это важные составляющие крепкого иммунитета. Хорошим решением станет тренажер от Xiaomi – Xqiao Q780, который поможет двигаться даже круглосуточно находятся в квартире.

Стоппер Xiaomi Xqiao Q780 весит всего 6,5 кг и имеет компактные габариты – 395 × 387 × 175 мм.

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Его можно разместить даже в небольшой квартире. Устройство выдерживает вес пользователя до 100 кг.

Как работает

Нужно просто шагать на устройстве. Он является кардио-тренажером. Здесь есть различные режимы работы, поэтому аппарат может заменить прогулку или воспроизвести подъем по лестнице.



Xiaomi Xqiao Q780 – хорошее решение во время карантина / aliexpress

Xiaomi Xqiao Q780 также имеет бесшумный механизм работы. Пользователь может воспользоваться регулятором интенсивности. Тренажер оснащен рифлеными панелями для ног и LCD-дисплеем. На нем отображается время, количество шагов и сколько сжигается калорий.

Цена

Тренажер Xiaomi Xqiao Q780 можно заказать на AliExpress за 85 долларов (2400 гривен).

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