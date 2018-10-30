Еще задолго до официальной презентации Google Pixel 3 XL в сети начали просачиваться снимки с новым смартфоном. Тогда много фанатов Google Pixel возмутились из-за слишком громоздкого выреза. Теперь же к "моноброви" вверху добавилась еще одна – сбоку.

Об этом сообщает The Verge.

Еще одна "монобровь" появилась на некоторых смартфонах Pixel 3 XL. Однако, это не физический вырез на экране, он появился из-за сбоя программного обеспечения.

Читайте также: Смартфоны Google Pixel 3 и Google Pixel 3 XL презентовали официально: характеристики и цена

В компании Google уже подтвердили, что им известно об этой проблеме и сейчас они работают над ее исправлением в обновлении программного обеспечения.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно