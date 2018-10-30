Страх перфекциониста: на Google Pixel 3 XL внезапно появилась еще одна "монобровь"
Еще задолго до официальной презентации Google Pixel 3 XL в сети начали просачиваться снимки с новым смартфоном. Тогда много фанатов Google Pixel возмутились из-за слишком громоздкого выреза. Теперь же к "моноброви" вверху добавилась еще одна – сбоку.
Об этом сообщает The Verge.
Еще одна "монобровь" появилась на некоторых смартфонах Pixel 3 XL. Однако, это не физический вырез на экране, он появился из-за сбоя программного обеспечения.
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В компании Google уже подтвердили, что им известно об этой проблеме и сейчас они работают над ее исправлением в обновлении программного обеспечения.
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