Странный гаджет от Nubia: это нечто среднее между смартфоном и умными часами

Во время выставки MWC 2019 бренд Nubia представила очень интересный гаджет, получивший название Nubia Alpha. Этот девайс компания называет смартфоном, который можно носить на руке.

Nubia Alpha оснащен гибким экраном. У него гигабайт оперативной памяти и 8 ГБ флеш-памяти. Емкость аккумулятора составляет 500 мач.

Также новинка имеет 4-дюймовый OLED-экран с разрешением 960x192 пикселей. Интересно, что на гаджете размещена камера с разрешением 5 Мп. С ее помощью можно делать селфи.

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Почему не чистый смартфон. Во-первых, это процессор. Устройство работает на чипе от Qualcomm для наручных гаджетов – Snapdragon Wear 2100.



Nubia Alpha выглядит очень интересно

Также он получил классический набор функций, как у фитнес-трекера. Это отслеживание физической активности, мониторинг сна, пульсометр и прочее. Устройство имеет защиту от воды, с ним можно плавать.

У Nubia Alpha есть поддержка Bluetooth и Wi-Fi. Также есть версия с поддержкой eSIM и возможностью совершения звонков в сетях 4G и передачи текстовых сообщений.



Nubia Alpha получил функции фитнес-трекера

Работает новинка на базе операционной системы собственного производства Nubia. Она поддерживает управление жестами multi-touch, голосовые команды и даже жесты "в воздухе" без касания экрана.

Nubia Alpha: видео

Цена. Новинка доступна в двух цветах: черном и золотистом цветах. Устройство поступит в продажу в апреле. Его стоимость оценена в 450 евро (14 400 гривен).

Модель с eSIM имеет версии:

Гаджет в черном цвете оценен в 550 евро (17 600 гривен); За версию в золотистом цвете нужно будет заплатить 650 евро (20 800 гривен).

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