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Stratolaunch создает систему многоразовых гиперзвуковых боевых дронов

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Stratolaunch / Stratolaunch

В прошлом компания Stratolaunch разрабатывала гигантский самолет для космических запусков с воздуха. Этот проект свернули почти год назад и многие считали, что компания вошла в стадию ликвидации. Однако она вернулась с новым проектом, под который уже нашла инвестора. Теперь Stratolaunch создаст флот гиперзвуковых дронов, которые будут выполнять разведывательные и военные задачи.

Первый аппарат – Talon-A – должен показать свои возможности уже в 2022 году. Этот аппарат на жидком топливе планируют запускать с борта двухфюзеляжного самолета с размахом крыльев 117 метров. В полете Talon-A разовьет скорость в 5 – 7 махов, а потом перейдет на запланированную высоту и спустится на посадочную полосу. Также у него будет возможность слетать с Земли, сообщает Space News.

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Особенности гиперзвуковых дронов

В описании проекта отмечается, что это будет гибкая, высокоскоростная испытательная платформа для разведывательных, оборонительных и наступательных целей. Авторы документа подчеркивают возможность сбора данных во время гиперзвукового полета.

Разработчики надеются, что Talon-A сможет продемонстрировать свои возможности уже в 2022 году. До 2023 года компания планирует запускать сразу несколько аппаратов с борта Stratolaunch, размеры которого позволяют разместить до трех гиперзвуковых аппаратов одновременно.

В длину Talon-A будет достигать 8,5 метров, общая масса – около 2720 кг. Компания не разглашает подробностей двигательных систем, которые будут закуплены у стороннего производителя. Также ничего не известно о стоимости летательного аппарата. Известно лишь, что после смерти основателя Stratolaunch, миллиардера Пола Аллена, компания привлекла новый капитал от частной инвестиционной группы с долгосрочными планами.

Впервые огромный самолет Stratolaunch поднялся в воздух год назад. Он должен был стать первым коммерческим летательным аппаратом, способным запускать на орбиту Земли относительно небольшие грузы из стратосферы. Компания планировала разрабатывать собственные носители, но позже отказалась от этого, сосредоточившись на создании самолета-платформы.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Гаджеты авиация
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