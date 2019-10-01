Стремительное развитие: к концу года рынок IT-индустрии в Украине вырастет на 30%

IT-индустрия – это одна из самых растущих сфер в Украине. При этом эксперты прогнозируют дальнейший активный рост этой отрасли. К концу 2019 года рост ИТ-рынка составит около 30%.

Такой прогноз озвучил эксперт, вице-президент по стратегии и технологий компании GlobalLogic Андрей Яворский.

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Доход. Он также добавил, что только экспорт компьютерных услуг до конца года принесет в экономику страны около 3,5 миллиарда долларов. При этом уже до конца 2020 года экспортная индустрия разработки программного обеспечения может приносить до 4,5 миллиарда долларов.

"В среднем IT-индустрия растет на 20-25% ежегодно. И мы ожидаем в этом году более стремительный рост благодаря благоприятной конъюнктуре международного рынка и спросу на разработки украинских специалистов", – заявил Андрей Яворский.

Работники. Вместе с общим развитием индустрии увеличивается и количество специалистов, работающих в этой области. Так, в середине 2018 года в индустрии насчитывалось около 130 тысяч специалистов.

При этом за последнее полугодие их количество выросло почти на 20 тысяч. При этом индустрия все еще испытывает недостаток квалифицированных инженеров.

Что известно о GlobalLogic?

Это украинская аутсорсинговая IT-компания. Она входит в тройку лидеров крупнейших IT-компаний в Украине. Ее работники помогают проектировать и создавать инновационные продукты, платформы и цифровые решения для современного мира.



Центральный офис GlobalLogic расположен в Кремниевой долине в США. В Украине офисы компании есть в Киеве, Харькове, Львове и Николаеве.

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