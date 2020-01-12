Струя плазмы из знаменитой черной дыры движется на грани скорости света

Черная дыра, фотография которой прошлой весной украшала все издания про космос и науку, прославилась снова. Астрономы измерили скорость узлов материи, входящей в состав релятивистской струи, которая вырывается из нее. Оказывается, она превосходит 99% скорости света.

Несколько лет назад телескоп "Хаббл" получил изображение релятивистской струи, вырывающейся из центра черной дыры. Астрономы изучали его в разных длинах волн и в итоге установили с помощью рентгеновской обсерватории "Чандра", что определенные участки этого джета движутся со скоростью, превышающей 99% от скорости света, пишет сайт NASA.

Не пропустите: астрономы NASA нашли потенциально населенную планету, похожую на Землю

Чарльз Крафт из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики представил результаты исследования на встрече Американского астрономического общества в Гонолулу.

Что обнаружили ученые

Черные дыры вроде М 87 притягивают к себе материю, которая, вращаясь, образует вокруг дыры аккреционные диски. Однако лишь небольшая часть материи попадает в дырку. Остальное возвращается обратно в космос в форме струи плазмы или джета, траектория которой совпадает с линиями магнитного поля. Эти струи не однородны, в них есть сгустки или узлы, которые можно разглядеть через рентгеновские телескопы.

Наблюдения за некоторыми из этих узлов показывают, что они развили невероятную скорость: узлы, расположенные ближе к центру – в 6,3 раза выше, чем скорость света; а остальные – в 2,4 раза выше, чем скорость света.



Джеты из черной дыры М 87

Следует сразу же оговориться, что фундаментальная физическая стала предельной скорости света не опровергнута – говорится о явлении "сверхсветового движения". Это иллюзия, которая возникает, когда объект движется с релятивистской скоростью и по траектории, близкой к линии прямой видимости.

Астрономы и раньше наблюдали подобные скорости у джетов, но никогда – в рентгеновском диапазоне. Иначе говоря, до сих пор они не были уверены, что настолько быстро двигаются именно сгустки материи, а не ударные волны.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно