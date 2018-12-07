Студия Epic Games закрыла один из самых успешных проектов

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Epic Games закрыла Unreal Tournament
Epic Games закрыла Unreal Tournament / Фото из открытых источников

Руководство компании Epic Games признало, что шутер Unreal Tournament не является приоритетом студии. Внимание корпорации уже давно приковано к игре Fortnite, которая приносит немалые доходы.

Об этом сообщает PCGamer.

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Решение Epic Games давно лежало на поверхности. Последняя часть серии явно не спешит покидать статусе "пре-альфы" и уже долгое время не получала никаких обновлений. Боевиком просто пожертвовали ради Fortnite.

Еще в сентябре на форуме UT появилось сообщение, что все силы брошены на "Королевскую битву", а незавершенный шутер пока стоит на паузе. Теперь же корпорация публично заявила о своих планах: Unreal Tournament останется доступной для скачивания, но ее активная разработка прекращена.

Трейлер игры Unreal Tournament – смотрите видео

 

Fortnite, впрочем, не единственная забота Epic. На днях фирма сообщила о намерении открыть собственный магазин игр. Площадка обещает быть невероятно лояльной по отношению к сторонним компаниям: они будут получать 88% от доходов их релизов.

Геймеров же планируют порадовать выплатами за создание контента и отсутствием обязательной DRM: разработчики смогут сами решить, как защищать свое творение. Полный список игр, с которыми запустится сервис, пока неизвестен.

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Теги: Техно Игры
Источник: Техно
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