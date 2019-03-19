Студия Valve работала над стратегией по мотивам Half-Life: детали

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Студия Valve работала над стратегией по мотивам Half-Life
Студия Valve работала над стратегией по мотивам Half-Life / Фото из открытых источников

После выхода второго эпизода Half-Life 2 в 2007 году знаменитая вселенная замерла, однако геймеры до сих пор надеются на продолжение серии. Как оказалось, несколько лет назад в Valve работали над новой игрой по мотивам шутера, однако это была нетипичная для серии стратегия в режиме реального времени и выпускалась только на Nintendo.

Как сообщает 4PDA, информацией поделился канал Valve News Network, специализирующееся на слухах об отмененных играх студии.

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Процесс разработки. Источник сообщает, что с 2016 года компания Гейба Ньюэлла занималась стратегией Half-Life: Tactics по прямой просьбе Nintendo. Сотрудники Valve не давали обещаний, но прониклись идеей и взялись за работу. Как сообщается, их поразила концепция Nintendo Switch, и они хотели лично познакомиться с гибридной консолью.

Сюжет. По имеющимся данным, события отмененной Half-Life: Tactics разворачивались во время Семичасовой войны, когда Землю захватили пришельцы. Играть предлагалось за повстанцев и ученых, а знаменитого Гордона Фримена должны были показать только в финале.

Трейлер Half-Life 2: Lambda Wars – смотрите видео

Однако разработка откровенно не шла: из RTS сначала сделали пошаговую стратегию, а потом и вовсе пытались все это превратить в RPG. Ни один из вариантов дальше прототипа не продвинулся, а в 2017-2018 годах проект и вовсе отменили.

Другой проект. Отметим, что на видео выше показана Lambda Wars – модификация для Half-Life 2, что превращает шутер в стратегию. Как сообщается, Half-Life: Tactics даже до такого состояния на этапе разработки так и не добралась.


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Теги: Техно Steam Игры
Источник: 24 Канал
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