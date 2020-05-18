Субсидию также можно будет оформить через Дия

Министерство цифровой трансформации продолжает развивать проект Дия. Поэтому уже вскоре сервис получит новые полезные функции. Одно из важных нововведений – это возможность оформлять субсидию онлайн.

Как сказано на странице Дия в Facebook, пока команда работает над рядом услуг:

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Внедрение цифровых документов

Электронные выборы

Уплата штрафов на авто онлайн

Электронная прописка

Е-подпись в Дия

Отчеты и налоги для ФЛП онлайн

Замена водительского удостоверения

Регистрация ООО

Субсидия онлайн

Субсидию на оплату коммунальных услуг можно будет оформить через веб-портал Дия, который официально заработал еще в апреле.

Когда именно услуга будет доступна – пока не сообщается.

Сейчас через портал Дия можно оформить статус безработного. Также можно получить справку о несудимости и оформить помощь при рождении ребенка. В общем, уже в ближайшие 3 года планируется перевести в онлайн все популярные и важные государственные услуги.

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