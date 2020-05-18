Субсидию также можно будет оформить через Дия
Министерство цифровой трансформации продолжает развивать проект Дия. Поэтому уже вскоре сервис получит новые полезные функции. Одно из важных нововведений – это возможность оформлять субсидию онлайн.
Как сказано на странице Дия в Facebook, пока команда работает над рядом услуг:
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- Внедрение цифровых документов
- Электронные выборы
- Уплата штрафов на авто онлайн
- Электронная прописка
- Е-подпись в Дия
- Отчеты и налоги для ФЛП онлайн
- Замена водительского удостоверения
- Регистрация ООО
Субсидия онлайн
Субсидию на оплату коммунальных услуг можно будет оформить через веб-портал Дия, который официально заработал еще в апреле.
Когда именно услуга будет доступна – пока не сообщается.
Сейчас через портал Дия можно оформить статус безработного. Также можно получить справку о несудимости и оформить помощь при рождении ребенка. В общем, уже в ближайшие 3 года планируется перевести в онлайн все популярные и важные государственные услуги.
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