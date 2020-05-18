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Субсидию также можно будет оформить через Дия

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Субсидия онлайн
Субсидия онлайн / shotam.info

Министерство цифровой трансформации продолжает развивать проект Дия. Поэтому уже вскоре сервис получит новые полезные функции. Одно из важных нововведений – это возможность оформлять субсидию онлайн.

Как сказано на странице Дия в Facebook, пока команда работает над рядом услуг:

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  • Внедрение цифровых документов
  • Электронные выборы
  • Уплата штрафов на авто онлайн
  • Электронная прописка
  • Е-подпись в Дия
  • Отчеты и налоги для ФЛП онлайн
  • Замена водительского удостоверения
  • Регистрация ООО

Субсидия онлайн

Субсидию на оплату коммунальных услуг можно будет оформить через веб-портал Дия, который официально заработал еще в апреле.

Когда именно услуга будет доступна – пока не сообщается.

Сейчас через портал Дия можно оформить статус безработного. Также можно получить справку о несудимости и оформить помощь при рождении ребенка. В общем, уже в ближайшие 3 года планируется перевести в онлайн все популярные и важные государственные услуги.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно 

Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Коммунальные услуги Министерство цифровой трансформации Дия Субсидии Интернет
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