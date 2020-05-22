24 Канал Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more

Суд оштрафовал украинца, потому что он заливал ролики в PornHub

- Читати новину українською
Мужчина должен уплатить штраф в размере 3400 гривен
Мужчина должен уплатить штраф в размере 3400 гривен / bitnovosti.com

На Полтавщине местный суд признал виновным украинца в деле, которое касается одного из самых популярных порносайтов в мире PornHub. Мужчину обвинили в изготовлении порнороликов и распространении на сайте.

Такое решение принял Шишацкий райсуд Полтавской области. Электронная копия постановления размещена в Едином государственном реестре судебных решений.

Интересно Неожиданно: 18% опрошенных смотрят порно на рабочих компьютерах

Виновник вынужден уплатить штраф в размере 3400 гривен.

Детали

В тексте постановления есть детали. В частности, там сказано, что изготовленную продукцию (то есть порно) мужчина распространял с помощью ноутбука Asus и роутера марки Mercusys.

Свои видеоролики он распространял через аккаунт Honey-sexpistol, который он создал на сайте Pornhud.

Подсудимый свою вину признал, поэтому суд решил назначить ему штраф.

К теме Pornhub запустил новый сайт Scrubhub: порнозвезды моют руки

Кстати, мужчина еще легко отделался. Ведь как известно, Уголовный кодекс Украины предусматривает за изготовление и распространение порнографии, наказание не только штрафами, но и тюремным заключением.

При этом издание ain.ua напомнило интересный случай. Тогда суд стал на сторону обвиняемого (его тоже обвиняли в распространении порнографии). После этого обвиняемый сумел отсудить у государства 270 тысяч гривен за моральный ущерб по причине дебного преследования.

Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Полтавы Порно Новости Техно Техно Интернет
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Как раздать интернет с телефона на компьютер: инструкция
21 мая , 17:06 Как раздать интернет с телефона на компьютер: инструкция
Михайло Года
Обзор OPPO Find X2: уникальные особенности премиального смартфона
19 мая , 21:36 Обзор OPPO Find X2: уникальные особенности премиального смартфона
Анастасія Можаровська
Vivo V17: стильный смартфон, который гарантирует до двух дней полноценной работы
15 мая , 21:00 Vivo V17: стильный смартфон, который гарантирует до двух дней полноценной работы
Ірина Полицька