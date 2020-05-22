Суд оштрафовал украинца, потому что он заливал ролики в PornHub

На Полтавщине местный суд признал виновным украинца в деле, которое касается одного из самых популярных порносайтов в мире PornHub. Мужчину обвинили в изготовлении порнороликов и распространении на сайте.

Такое решение принял Шишацкий райсуд Полтавской области. Электронная копия постановления размещена в Едином государственном реестре судебных решений.

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Виновник вынужден уплатить штраф в размере 3400 гривен.

Детали

В тексте постановления есть детали. В частности, там сказано, что изготовленную продукцию (то есть порно) мужчина распространял с помощью ноутбука Asus и роутера марки Mercusys.

Свои видеоролики он распространял через аккаунт Honey-sexpistol, который он создал на сайте Pornhud.

Подсудимый свою вину признал, поэтому суд решил назначить ему штраф.

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Кстати, мужчина еще легко отделался. Ведь как известно, Уголовный кодекс Украины предусматривает за изготовление и распространение порнографии, наказание не только штрафами, но и тюремным заключением.

При этом издание ain.ua напомнило интересный случай. Тогда суд стал на сторону обвиняемого (его тоже обвиняли в распространении порнографии). После этого обвиняемый сумел отсудить у государства 270 тысяч гривен за моральный ущерб по причине дебного преследования.