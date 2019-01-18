Суд из-за шрифта Microsoft Word: почему не всегда стоит использовать шрифт Calibri

Канадский бизнесмен Джеральд МакГи (Gerald McGoey) в процессе банкротства попытался доказать суду, что часть его имущества принадлежит его жене и детям, чтобы эту часть недвижимости не смогли изъять для покрытия долгов.

МакГи предоставил суду документы, в которых эксперты смогли распознать подделку. Все дело казалось в шрифте Calibri, который был создан в 2004 году, но стал широко распространен только в 2007 году, когда заменил собой Times New Roman как шрифта для Word в офисном пакете Microsoft Office 2007.

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Именно этим шрифтом оказался набран документ, якобы датированный 2004 годом. Еще один документ, датированный 1995 годом, был набран шрифтом Cambria, который тоже был создан в 2004 году и распространился в 2007 году.

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