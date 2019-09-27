Кто такой Сундар Пичаи: обычный индийский мальчик, который стал директором огромной корпорации

27 сентября самая большая "корпорация добра" – компания Google – отмечает 21 год со дня основания. Своему появлению поисковик обязан аспирантам Стэнфордского университета Ларри Пейджу и Сергею Брину. Однако не малую роль в развитии Google сыграл и главный исполнительный директор компании – Сундар Пичаи. Техно 24 подготовил для вас биографию одного из самых успешных менеджеров.

Отметим, что кроме 21-летия компании, Google отмечает и другие значимые дни. Так, 15 сентября 1997 года зарегистрировали домен google.com, а 4 сентября 1998 года Ларри Пейдж и Сергей Брин впервые зарегистрировали Google, как частную компанию.

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Детство и юность Сундара Пичаи

Однако вернемся к CEO корпорации Google. Родился Сундар Пичаи 12 июля 1972 года в индийском городке Ченнаи с населением около 7 миллионов. Он происходит из семьи тамилов (народа Южной Азии). Отец парня работал старшим инженером-электриком в General Electric Company и руководил заводом, который производил электрические компоненты, а мать до рождения сына работала стенографисткой. Все свое детство Сундар провел в Ченнаи в двухкомнатной квартире. У семьи не то, что не было автомобиля, они даже не имели телевизора. Нередко, когда нужно было куда-то поехать, все вчетвером: отец, мать, Сундар и его младший брат громоздились верхом на скутер.

Юный Сундар Пичаи

В Сундара Пичаи не было собственной комнаты и спать ему приходилось вместе с младшим братом. Сундар закончил две школы в Ченнаи, проучившись до 12 класса. Примечательно, что в своем классе он не считался лучшим учеником, а был лишь третьим в рейтинге успеваемости. Школьные друзья рассказывают, что Сундар был "тихим, исполнительным и много читал".

Он старался постоянно держать улыбку на лице, и был из тех, кого называют "книжными червями". Однажды я предположил, что увижу его в США. Но я никогда бы не подумал, что этот застенчивый мальчик сможет когда-нибудь стать главой крупной компании. Это большая честь и гордость для нас, что человек из наших дворов стал лидером огромной корпорации,

– рассказал сотрудник завода BMW в Ченнаи, который учился с Сундари Пичаи.

Кроме того парень обладал феноменальной памятью. В детстве родители Сундара заметили, что он с легкостью запоминает все номера телефонов. Он мог продиктовать любой номер, который он набрал когда-нибудь в своей жизни с помощью телефона.

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В 1993 году Пичаи закончил технологический институт индийского города Харагпур и получил диплом инженера-металлурга. После этого он продолжил обучение уже в США и получил диплом магистра Стэнфордского университета, где изучал материаловедение и физику полупроводников. Затем Сундар пошел учиться в Уортонскую школу бизнеса, которую также успешно закончил.

Сундар Пичаи со своей женой Анджали

Перелет Сундара Пичаи в США лег тяжелым бременем на плечи его семьи. Отцу не удалось взять кредит для покупки билета, и ему пришлось выделить 1 тысячу долларов с семейных сбережений.

Мои родители сделали то, что делали многие родители в то время. Они пожертвовали частью своей жизни и большей долей своих накоплений, чтобы их сын получил хорошее образование,

– вспоминает Пичаи.

Карьера и начало в Google

Завершив обучение в 2002 году и немного поработав консультантом в компании McKinsey, Сундар Пичаи в апреле 2004 года присоединился к Google. Пичаи прошел собеседование в Google 1 апреля 2004 года. В этот же день Google запустила бесплатный почтовый сервис Gmail. Все, включая Пичаи, думали, что это какая-то неудачная шутка.

Сундар Пичаи работал над созданием Google Chrome

Сундар Пичаи начал работать в Google над инструментами поиска. В 2006 году Microsoft представила Bing и сделала его поисковиком по умолчанию для Internet Explorer. Сундар помог Google в трудный момент, договорившись с производителями компьютеров о предустановке инструментов Google.

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В 2005 году команда Сундара Пичаи выпустила панель инструментов для Firefox. А в 2008 году он руководил запуском браузера Google Chrome, после чего был назначен вице-президентом Google. В дальнейшем Пичаи отвечал за разработку операционной системы Chrome OS, облачного хранилища Google Drive и мобильной платформы Android. Самым успешным проектом Сундара стала платформа Android One, созданная с целью привлечь небогатых потребителей к покупке Android-смартфонов. Кроме того, СЕО Google всегда следил за тем, чтобы Android был лучше интегрирован с сервисами Google. Это было сделать непросто, так как на тот момент Android развивался как отдельный бизнес.

Сундар Пичаи – создатель платформы Android One

В 2011 году владельцы Google показали, что высоко ценят Сундара Пичаи, выделив ему пакет акций компании стоимостью 50 миллионов долларов. По слухам, его хотели переманить к себе корпорации Twitter и Microsoft, однако Сундар предан Google.

Согласно словам исполнительного директора компании Jive Software Тони Зингейла, в деловых переговорах Сундар Пичаи, будучи директором Google, проявлял "поразительную проницательность и прямоту", всегда сохраняя свой имидж "тихого и вдумчивого человека".

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Сундар Пичаи стал одним из самых мягких и политкорректных руководителей на верхушке технологической индустрии, где много CEO высокомерные и дерзкие. Кроме того, менеджер получил серьезную поддержку основателя "корпорации добра" Ларри Пейджа. Поэтому с таким руководителем Google обязан достичь значительных высот.

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