Последнее в 2020 году Суперлуние: яркие фото из соцсетей

7 мая мы могли увидеть последнее в 2020 году Суперлуние. Его еще называют цветущее Суперлуние. Если же вы упустили это явление, то можете посмотреть фото, которыми активно делятся пользователи соцсетей.

Суперлуние стартовало примерно в 13:45 7 мая. Однако, необычно "большую" Луну можно было увидеть и в ночь на 8 мая. 24 канал собрал самые интересные и яркие изображения Луны из социальных сетей.

К теме Лунный календарь на май 2020

Что известно про цветочное Суперлуние

Это последнее Суперлуние в этом году. В следующий раз, такой большой спутник сможем увидеть в апреле 2021, тогда это будет розовое Суперлуние.

7 мая стартовало "цветущее" Суперлуние. Это название явление получило благодаря тому, что в мае в Северной Америке цветет много цветов. Майское Суперлуние также называют "Луной кукурузного посева".

Что такое Суперлуние?

Это астрономическое явление, которое происходит из-за совпадения полнолуния и максимального сближения Луны и Земли. Это происходит потому, что спутник имеет эллиптическую орбиту, по которой Луна вращается вокруг планеты. Поэтому в некоторых точках своей орбиты спутник оказывается на максимально близком расстоянии к Земле.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно