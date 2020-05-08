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Последнее в 2020 году Суперлуние: яркие фото из соцсетей

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Суперлуна 2020 май, Украина – фото и видео суперлуния
Суперлуние в мае 2020 / Instagram/slawomir.sot

7 мая мы могли увидеть последнее в 2020 году Суперлуние. Его еще называют цветущее Суперлуние. Если же вы упустили это явление, то можете посмотреть фото, которыми активно делятся пользователи соцсетей.

Суперлуние стартовало примерно в 13:45 7 мая. Однако, необычно "большую" Луну можно было увидеть и в ночь на 8 мая. 24 канал собрал самые интересные и яркие изображения Луны из социальных сетей.

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#Superflowermoon. Love watching moon rise during dusk.

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Что известно про цветочное Суперлуние

Это последнее Суперлуние в этом году. В следующий раз, такой большой спутник сможем увидеть в апреле 2021, тогда это будет розовое Суперлуние.

7 мая стартовало "цветущее" Суперлуние. Это название явление получило благодаря тому, что в мае в Северной Америке цветет много цветов. Майское Суперлуние также называют "Луной кукурузного посева".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Super moon #fullmoon #nightsky #supermoon #flowermoon

A post shared by Karma (@mama.chel) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#SuperMoon #energy #fullmoon Last one of 2020. #glow #manifest #powers

A post shared by Ashlee Davidson (@reallifeumentor) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Super moon... #supermoon

A post shared by sourabh sanjay paranjape (@sourabh_paranjape) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Last nights super bright super moon! #supermoon #fullmoon #flowermoon #UK

A post shared by Sara (@fegzie) on

Что такое Суперлуние?
Это астрономическое явление, которое происходит из-за совпадения полнолуния и максимального сближения Луны и Земли. Это происходит потому, что спутник имеет эллиптическую орбиту, по которой Луна вращается вокруг планеты. Поэтому в некоторых точках своей орбиты спутник оказывается на максимально близком расстоянии к Земле.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Соцсети Луна Новости Техно Техно Космос
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