Суперлуние 2019: когда ее смогут увидеть украинцы

Удивительное космическое явление можно будет увидеть в ближайший вторник. Вечером 19 февраля можно будет увидеть самый большой за целый год месяц. Это явление еще называют суперлуной.

Как пишет nashenebo.in.ua, очень большую Луну можно будет увидеть в 18:00 по киевскому времени. В следующий раз таким большим спутник Земли можно будет увидеть только 26 декабря 2026 года.

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Чем особенна

19 февраля Луна проходит перигей (ближайшая к Земле точка орбиты Луны, вращающейся вокруг планеты) за несколько часов до фазы полнолуния. Поэтому она будет на 8% больше, чем обычно. Из-за этого она получила название Суперлуние.



Что такое Суперлуние

Таким образом, Луна, которую можно будет увидеть во вторник, станет самой полной Луной в последующие 10 лет.

А вот рекордно большой Луна в этом веке будет 6 декабря 2052 года.

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