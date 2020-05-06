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Surface Headphones 2: Microsoft выпустила новые беспроводные наушники

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Surface Headphones 2: цена
Surface Headphones 2: цена / Microsoft

Компания Microsoft решила показать все свои новинки в один день. После презентации ноутбуков Surface Book 3 и Surface Go 2, производитель показал еще один продукт – новые беспроводные наушники Surface Headphones 2.

Как передает theverge.com, внешне Surface Headphones 2 не слишком отличаются от предыдущей модели. Однако, производитель улучшил характеристики, в частности, существенно увеличил батарею.

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Чем интересна новинка

Как и предшественник, новинка имеет функцию активного шумоподавления. И сейчас инженеры добавили активное подавление шума для внешних голосов.

Также улучшили автономность наушников. Вместе с кейсом производитель обещает до 24 часов. Быстрая зарядка за пять минут дает час воспроизведения музыки.

Surface Headphones 2
Дизайн Surface Headphones 2 остался без изменений / Microsoft

В остальном производитель сохранил характеристики предшественника. Новинка тоже оснащена 40-мм драйверами "Free Edge". Есть поддержка Bluetooth 5.0 и кодека Qualcomm aptX.

При этом Microsoft обновила амбушюры, в новые модели их можно вращать на 180 градусов. Это удобно, если пользователь носит наушники на шее.

Цена

Surface Headphones 2 поступят в продажу 12 мая. Их стоимость составляет 250 долларов (6 700 гривен).

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Теги: Новости Техно Microsoft Гаджеты Техно
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