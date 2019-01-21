Survival Game: Xiaomi представила собственную игру в жанре "королевской битвы"

Компания Xiaomi запустила научно-фантастическую игру в жанре "королевской битвы". Новинка получила название Survival Game и пока находится на стадии бета-тестирования.

Об этом сообщает FoneArena.

Читайте также: Игра Fortnite стала инструментом для мошенников: детали

Отметим, Survival Game очень напоминает популярную игру PUBG Mobile, однако ее стиль все же больше приближен к еще одному популярному тайтлу среди пользователей – Fortnite.



Скриншот из игры Survival Game

Задача игрока – остаться последним живым персонажем на карте, после того, как их всех сбросят на парашюте с космического корабля. На локации нужно найти оружие, броню и приспосабливать окружение для своих целей. Гейплей предлагает возможность передвижения с помощью джетпаков и ховербайков.



Survival Game сейчас тестируют в Індии

Сейчас Survival Game проходит бета-тестирование в Индии. Однако есть и хорошая новость для тех, кто с нетерпением ждет игру от китайского производителя. В сети уже доступен установочный apk-файл Survival Game.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно