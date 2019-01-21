Survival Game: Xiaomi представила собственную игру в жанре "королевской битвы"

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Survival Game: детали о новой игре от Xiaomi
Survival Game: детали о новой игре от Xiaomi / Фото из свободных источников

Компания Xiaomi запустила научно-фантастическую игру в жанре "королевской битвы". Новинка получила название Survival Game и пока находится на стадии бета-тестирования.

Об этом сообщает FoneArena.

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Отметим, Survival Game очень напоминает популярную игру PUBG Mobile, однако ее стиль все же больше приближен к еще одному популярному тайтлу среди пользователей – Fortnite.

Survival Game
Скриншот из игры Survival Game

Задача игрока – остаться последним живым персонажем на карте, после того, как их всех сбросят на парашюте с космического корабля. На локации нужно найти оружие, броню и приспосабливать окружение для своих целей. Гейплей предлагает возможность передвижения с помощью джетпаков и ховербайков.

Survival Game
Survival Game сейчас тестируют в Індии

Сейчас Survival Game проходит бета-тестирование в Индии. Однако есть и хорошая новость для тех, кто с нетерпением ждет игру от китайского производителя. В сети уже доступен установочный apk-файл Survival Game.

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Теги: Техно Игры Xiaomi
Источник: Техно
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