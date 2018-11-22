Связь Vodafone снова стала доступна на оккупированном Донбассе

На оккупированном Донбассе через два дня снова появится связь украинского мобильного оператора Vodafone.

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

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После ремонта линий связи между Донецком и Луганском, так называемая "власть" самоназванной "ДНР", заявила о возобновлении работы Vodafone не только в Донецке, но и в других оккупированных городах "республики".

Напомним, что с утра 20 июля на территории оккупированных территории Донецкой и Луганской областей пропала связь мобильного оператора Vodafone. По информации представителей компании, на Донбассе произошел порыв оптоволоконной линии из-за акта вандализма.