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Новое приложение SWYP – оно напоминает TikTok, только с порно

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Новое приложение SWYP / igeeksblog.com

Популярный порнографический сайт YouPorn выпустил приложение SWYP. Интерфейс нового приложения напоминает TikTok. Правда, там пользователи могут перелистывать короткие порнографические ролики.

Об этом YouPorn сообщила в своем официальном блоге.

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Что известно о SWYP

Как мы уже упоминали, программа напоминает TikTok с простым интерфейсом без рекламных баннеров.

SWYP работает на базе искусственного интеллекта, поэтому сервис запоминает предпочтения пользователя и далее предлагает похожий контент.

Новий додаток SWYP
Новое приложение SWYP похоже TikTok

Как работает SWYP

SWYP автоматически показывает GIF-превью видео. Если пользователь свайпает слева, то получает полную версию ролика.

Кроме того, в SWYP можно просматривать ролики не только вертикально, но и горизонтально.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Интернет Техно Новости Техно Секс Порно
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