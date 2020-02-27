Новое приложение SWYP – оно напоминает TikTok, только с порно

Популярный порнографический сайт YouPorn выпустил приложение SWYP. Интерфейс нового приложения напоминает TikTok. Правда, там пользователи могут перелистывать короткие порнографические ролики.

Об этом YouPorn сообщила в своем официальном блоге.

Интересно: Microsoft выпустила приложение Office: где скачать

Что известно о SWYP

Как мы уже упоминали, программа напоминает TikTok с простым интерфейсом без рекламных баннеров.

SWYP работает на базе искусственного интеллекта, поэтому сервис запоминает предпочтения пользователя и далее предлагает похожий контент.



Новое приложение SWYP похоже TikTok

Как работает SWYP

SWYP автоматически показывает GIF-превью видео. Если пользователь свайпает слева, то получает полную версию ролика.

Кроме того, в SWYP можно просматривать ролики не только вертикально, но и горизонтально.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно