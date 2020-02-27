Новое приложение SWYP – оно напоминает TikTok, только с порно
Популярный порнографический сайт YouPorn выпустил приложение SWYP. Интерфейс нового приложения напоминает TikTok. Правда, там пользователи могут перелистывать короткие порнографические ролики.
Об этом YouPorn сообщила в своем официальном блоге.
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Что известно о SWYP
Как мы уже упоминали, программа напоминает TikTok с простым интерфейсом без рекламных баннеров.
SWYP работает на базе искусственного интеллекта, поэтому сервис запоминает предпочтения пользователя и далее предлагает похожий контент.
Новое приложение SWYP похоже TikTok
Как работает SWYP
SWYP автоматически показывает GIF-превью видео. Если пользователь свайпает слева, то получает полную версию ролика.
Кроме того, в SWYP можно просматривать ролики не только вертикально, но и горизонтально.
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