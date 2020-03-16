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Tag Heuer выпустила умные часы за 1800 долларов: чем они такие особенные

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Компания Tag Heuer, известная по производству элитных часов, выпустила третье поколение смарт-часов Connected. Цена девайса шокирует – 1800 до 2350 долларов (или 45 – 58 тысяч гривен).

Как передает The Verge, новая модель получила керамическую рамку, механические кнопки и экран с большим разрешением.

Детали

Connected Tag Heuer стал меньше предшественника, производитель спрятал антенны под металлическим каркасом. Также устройство получило механические кнопки. Размер корпуса составляет 45 мм. При этом производитель обещает позже выпустить 41-мм модель.

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Устройство получило OLED-экран с диаметром 1,39 дюйма и разрешением 454х454 пикселей.

За производительность отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 3100. Также устройство оснащено сенсорами для отслеживания занятий спортом. Данные можно увидеть в специальном приложении для фитнеса на смартфоне.


Connected Tag Heuer получил физическую кнопку

В частности, смарт-часы имеют программы для отслеживания бега, езды на велосипеде, гольфа, и много других.

Устройство уже можно заказать на официальном сайте компании. Пользователь может самостоятельно выбрать вариант футляра и браслета. За дополнительный ремешок нужно будет заплатить от 100 до 490 долларов.


Connected Tag Heuer уже можно заказать, но цена шокирует

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Теги: Новости Техно Техно Умные часы Гаджеты
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