Таинственный смартфон от Xiaomi: в сеть просочились детали

Китайский производитель Xiaomi работает над "тайным продуктом". Им оказался смартфон с гибким экраном. Это устройство будет сгибаться наподобие Galaxy Z Flip.

Как передает xda-developers.com, китайский производитель уже обратился к Samsung, чтоб наладить поставки экранов Samsung Display.

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Журналисты ссылаются на своих инсайдеров, которые рассказали, что Xiaomi хочет купить гибкие OLED-дисплеи, наподобие тех, которые используются в новой модели Galaxy Z Flip.

Издание также предполагает, что китайский производитель мог обратиться к LG Display касательно гибких OLED-дисплеев. Как известно, LG поставляет гибкие экраны для складных смартфонов Huawei.

Что известно о гибком смартфоне от Xiaomi

По данным инсайдеров, массовое производство гибкого устройства от Xiaomi начнется во второй половине 2020 года. Следовательно, в продажу этот телефон может поступить в конце 2020 или в начале 2021 года.



Так может выглядеть гибкий смартфон от Xiaomi / xda-developers

Также известно, что в декабре 2019 года Xiaomi получила патент на создание смартфона, который, судя по эскизам, сгибается таким же образом, как Galaxy Z Flip.

На основе этих рисунков, дизайнер Вакар Хан создал рендер того, как может выглядеть потенциальный складной смартфон от Xiaomi.

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