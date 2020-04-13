Такого в Украине еще не было: на сайты КГГА осуществили серьезную DDоS-атаку
На сервисы Киевской городской государственной администрации провели очень серьезную DDоS-атаку. Правда, 90% попыток атаковать сеть успешно отражала внутренняя система киберзащиты.
В КГГА отметили, что их система киберзащиты обеспечила работоспособность всех городских сервисов.
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Детали
Как рассказали в Администрации, за первый час атаки зафиксировали примерно 1,5 миллиона оригинальных IP-адресов, с которых осуществляли попытки дестабилизировать работу е-сервисов.
А за 20 минут система киберзащиты смогла отклонить примерно 4 миллиарда атакующих запросов.
По словам директора департамента Юрия Назарова, по продолжительности и количеству атакующих ботов, таких вызовов кибербезопасности в Украине еще не было.
"Благодаря правильным настройкам и гибкой многоуровневой защите специалисты минимизировали потери от кибератаки и смогли разблокировать трафик для городских е-сервисов", – говорит Назаров.
Пробемы
Однако после атаки система и внешние каналы связи работают с существенной нагрузкой. Поэтому в КГГА предупреждают, что возможны временные ограничения доступа к е-сервисам или городским сайтам.
При этом Назаров заверил, что их специалисты работают над тем, чтобы решить эти проблемы и снизить нагрузку.
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