Такого в Украине еще не было: на сайты КГГА осуществили серьезную DDоS-атаку

На сервисы Киевской городской государственной администрации провели очень серьезную DDоS-атаку. Правда, 90% попыток атаковать сеть успешно отражала внутренняя система киберзащиты.

В КГГА отметили, что их система киберзащиты обеспечила работоспособность всех городских сервисов.

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Детали

Как рассказали в Администрации, за первый час атаки зафиксировали примерно 1,5 миллиона оригинальных IP-адресов, с которых осуществляли попытки дестабилизировать работу е-сервисов.

А за 20 минут система киберзащиты смогла отклонить примерно 4 миллиарда атакующих запросов.

По словам директора департамента Юрия Назарова, по продолжительности и количеству атакующих ботов, таких вызовов кибербезопасности в Украине еще не было.

"Благодаря правильным настройкам и гибкой многоуровневой защите специалисты минимизировали потери от кибератаки и смогли разблокировать трафик для городских е-сервисов", – говорит Назаров.

Пробемы

Однако после атаки система и внешние каналы связи работают с существенной нагрузкой. Поэтому в КГГА предупреждают, что возможны временные ограничения доступа к е-сервисам или городским сайтам.

При этом Назаров заверил, что их специалисты работают над тем, чтобы решить эти проблемы и снизить нагрузку.

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