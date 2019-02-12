Таксисты в небе: вскоре нас ждет бум летающего вида транспорта

Одна из самых влиятельных консалтинговых компаний мира, Horváth&Partners, обнародовала на днях результаты своего исследования, указывающие на то, что на мировые метрополии ждет бум нового вида общественного транспорта – летучих такси.

К 2050 году ожидается, что в крупнейших городах мира таких машин будет насчитываться миллионы. Сейчас лидером в разработке подобных полуавто-полусамолетов является немецкий автопроизводитель Daimler.

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На самом деле, никто из разработчиков Daimler еще даже не уверен, как эти машины следует называть.

Мы приняли рабочее название "волокоптер" и с нашей моделью мы очень неплохо чувствуем себя в области частично летающих автомобилей,

– рассказывает Дитер Цетше, шеф штутгартского автогиганта.

Что же это такое? Летучие машины? Вертолеты с колесами? Или вообще – что-то новое, неслыханное? Что разрабатывает компания Daimler со своим стартапом Volocopter? Ее специалисты пользуются малопонятным профессиональным термином "инструмент мобильности". Так сказать, мобильность в трех измерениях. Цетше рассказывает об этой разработке одновременно с рассказом о полностью автоматизированных, автономных машинах – и звучит это, как отрывок из научно-фантастического романа.

В мире специалистов эта модель называется "мультикоптером" – за то, что имеет несколько роторных двигателей. Такой себе электрический вертолет вертикального взлета на коньках. Немецкие разработчики только полетели в Дубае и еще до конца этого года поедут в Сингапур – и там, и там будут проведены первые полевые испытания. Первые модели предназначены для транспортировки пассажиров и должны руководствоваться пилотами-людьми, но основная цель разработки, по словам шефа "Даймлера" – это беспилотный летучий автомобиль.



Один из прототипов летающего такси

Следует, правда, отметить, что в своих разработках немецкий автоконцерн – далеко не единственный. Многие известные в мире производители уже унюхали новый, огромный рынок – и бросились его насыщать. Прежде всего, летучие машины разрабатывают сейчас два аэрокосмических гиганта – франко-немецкий Airbus и американский Boeing, вечные конкуренты мирового воздушного океана.

Но за ними подтягиваются и автопроизводители: сейчас летучие модели автомобилей разрабатываются в Audi, Porsche, Toyota и многих компаниях-стартаперах. Существуют даже совместные проекты. Американское космическое агентство NASA оценивает сейчас количество разработчиков где-то в 400 фирм. Все это указывает на то, что как автомобильную, так и воздушную области охватила настоящая "золотая лихорадка" и, скорее всего, она приведет к тому, что летучие машины станут вскоре такими же привычными, как и обычные, на четырех колесах. Правда, на этом пути есть еще довольно много преград и, без сомнения, конкуренция приведет к тому, что многие разработчики отсеются.

Боссы "Даймлера" считают, что уж кому-кому, а им это совсем не угрожает.

"Мы считаем, что имеем сейчас примерно один год превосходства над всеми другими конкурентами, – отметил Цетше, – Но, конечно же, все это – только начало, поэтому и позиции могут поменяться".

К 2035 году – 23 тысячи летучих такси

Насколько важно техническое превосходство, демонстрирует также исследование под названием Urban Air Mobility, которое провела известная консалтинговая компания Horváth&Partners. Такси-машины и такси-самолеты в недалеком уже будущем будут параллельно работать на пассажиров. Правда, в исследовании не указано, как же будет увеличиваться количество аэротакси ежегодно и когда именно начнется этот бум. Скажем, в Германии подобный способ передвижения является наиболее приемлемым в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалие, поэтому, скорее всего, там все и начнется.



К 2035 году нас ожидает бум такого вида транспорта

Авторы исходят из того, что где-то в промежутке между 2025 и 2034 годами первые аэротакси появятся в 47 крупнейших городах мира – тех, где проживают более 10 миллионов человек. В период между 2035 и 2049 годами к ним присоединятся еще 190 крупных городов мира. По прогнозам, к 2035 году в воздухе будет находиться 23 тысячи летучих такси, которые будут иметь вместе примерно 15 миллионов летных часов. К 2050 году таких такси будет уже три миллиона. Прогноз достигает даже до 2070 года – до этих пор в мире будет насчитываться семь миллионов воздушных такси и двенадцать миллиардов летных часов.

Первые аэротакси – уже в воздухе

Авторы исследования отмечают, что существует еще много открытых вопросов – не столько в техническом плане, сколько в юридическом. Решать эти вопросы может быть даже труднее, чем технические: распределение воздушных коридоров в пределах города, возможность дальних путешествий на индивидуальных летучих автомобилях, правила движения и тому подобное. Да и модели этих аэротакси пока – просто праздник разнообразия. С крыльями и без, с одним пропеллером и несколькими, на коньках и на колесах...

Американский концерн Boeing между тем сообщил, что его первая модель, которая может стать основой для серии – уже в воздухе. Авиаконцерн скооперировался в своей деятельности с известным такси-стартапером Uber и гоняет свои летучие такси через эту систему. Не очень отстал и европейский Airbus – его авиатакси A3 Vahana, маленький вертолет с электрическим мотором от Siemens, рассчитанный на 4 пассажиров, должен был подняться в воздух позже к концу прошлого года, но из-за некоторых технических проблем испытания начались только сейчас. Компания планирует, что к 2023 году эта модель пойдет в серию и будет летать в немецких городах.

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А рядом с "акулами" – целая толпа рыночных новичков, которые увидели свой шанс. Скажем, немецкий стартапер Lilium утверждает, что строит аэротакси, которое сможет преодолевать дальние дистанции и летать со скоростью до 300 километров в час. Правда, этой модели еще никто не видел, но почему бы и не поверить на слово? Фирма говорит, что уже в этом году проведет первый испытательный полет, а к 2025 году модель Lilium будет готова идти в серию. Ее особенность – это аж 36 маленьких электромоторов. В исследовании "Хорвата", правда, отмечается, что это аэротакси слишком громкое и эти 36 моторов приведут столько шума, сколько десяток автомобилей...

Победителю – сладкий кусок

Что касается автомобильных концернов, то в них в этом соревновании есть нечто вроде кредита доверия от будущих пассажиров. Исследование прогнозирует, что долгосрочно рынки наземных и воздушных такси сольются в единый рынок "автономной мобильности" и клиенты будут получать параллельные возможности – либо ехать из пункта А в пункт Б, либо лететь.

Впрочем, наземные машины все же еще долго будут доминировать на этом рынке. Исследователи указывают, что в начале летучие такси будут составлять только 5 процентов на рынке городских транспортных услуг, а позже – до трети этого рынка. Две же трети останутся за привычными, наземными машинами. Поэтому, вероятно, городским мэрам все же следует позаботиться о хороших дорогах, а не нестись за облака. Как говорил один киевский таксист: "Сейчас хороший асфальт на дороге не валяется!".

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