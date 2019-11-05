Новые смартфоны и возможности: чем TECNO Mobile будет удивлять украинцев

Бренд TECNO Mobile, который был представлен в нашей стране в сентябре 2018, за год достаточно укрепил свои позиции на украинском рынке и ежеквартально предлагает обновление модельного ряда. В 4 квартале 2019 украинцы получат возможность приобрести новые устройства.

Одними из главных анонсов станут смартфоны CAMON 12 Series, которые получат передовые камеры. Кроме того, компания представит обновление еще двух линеек, которые смогут похвастаться хорошими фотовозможностями и доступным ценником.

Руководитель бизнеса TECNO Mobile в Украине Джеймс Чен рассказал о новых линейках смартфонов, которые представят для украинцев. А также о перспективах бизнеса на украинском рынке смартфонов.

Смартфоны CAMON 12 Series

Эта линейка в первую очередь, характеризуется мощными камерами. Новые смартфоны получили тройные AI камеры и множество фишек для улучшения качества фото. При разработке этих телефонов инженеры учли все популярные веяния в сфере современной мобильной фотографии: снимки с эффектом боке, широкоугольные фото с углом обзора 120 градусов,

экстремальные макросъемки на расстоянии от 2 сантиметров от объекта и, конечно, ультрачеткие кадры практически при любом освещении.



TECNO Mobile CAMON 12

Тройная камера с главной линзой на 16 Мп способна на разумное распознавания сцен, съемки в режиме HDR, оптимизацию фото с помощью искусственного интеллекта, например, 3D обработка рельефа лица, чтобы снимки выглядели максимально естественно.

CAMON 12 Series также получили обновленную HiOS 5.5 – собственную графическую оболочку TECNO Mobile. Разработчики компании сфокусировались на том, чтобы лаунчер кроме красоты, скорости и простоты получил полезные интеллектуальные функции:

смарт-панель, расширенные настройки защиты конфиденциальной информации, Smart Photo Cleanup (умная очистка галереи), Intelligent Notification Management (умное управление сообщениями)

В Украине TECNO Mobile представит две модели серии – CAMON 12 и CAMON 12 Air. Каждая из них сильна и интересна по-своему.

CAMON 12 оборудовали двойной регулируемой селфи-вспышкой – два ярких источника света на экране сделают фото четкими и светлыми, независимо от условий съемки.



TECNO Mobile CAMON 12 Air

Младшая модель CAMON 12 Air порадует тех, кому важно качество картинки – в ней суперширокий экран с небольшим точечным вырезом, благодаря которому полезная площадь дисплея увеличилась до 90%. Кстати, в этой модели также доступны все самые лучшие фототехнологии CAMON 12 Series.

Доступные новинки TECNO Mobile

Кроме того, уже в четвертом квартале 2019 года, компания представит еще два новых смартфона на украинском рынке.

Один из них – SPARK 4, среди особенностей которого тройная камера, трендовые цвета мощная батарея емкостью 4000 мач, быстрая работа устройства, большой и яркий экран. Все это делает новый SPARK 4 отличным вариантом для активных пользователей социальных сетей.



TECNO Mobile SPARK 4

Еще одна новинка, которую анонсирует компания в Украине, – Pouvoir 3 Air. Смартфон получит мощную аккумуляторную батарею 5 000 мач, которой хватит до 4 дней работы от одного заряда. Это пригодится активным пользователям, спортсменам, путешественникам.



TECNO Mobile Pouvoir 3 Air

Хотя этот смартфон позиционируется как бюджетный, он получил основную и фронтальную камеры с разрешением по 8 Мп, обе со вспышкой, защиту с помощью сканера отпечатков пальцев и облегченную версию ОС Android 9 Pie Go Edition для быстрой работы и экономного энергопотребления.

Какие модели TECNO Mobile представлены на украинском рынке?

Сегодня в Украине можно приобрести смартфоны четырех линеек компании TECNO – CAMON, SPARK, POUVOIR и POP. Все эти модели в супербюджетном и среднем ценовом сегментах.

Мы регулярно обновляем модельные ряды, чтобы наши клиенты получали максимально современную и совершенную продукцию, учитываем все потребности и запросы потребителей воплощаем их ожидания в новых моделях. Если считать продажи помодельно, то наши бестселлеры в Украине – POP 2 POWER и SPARK 3 PRO, потребителям полюбилось их соотношение цены и качества,

– подчеркнул Джеймс Чен.

Интересно то, что украинские покупатели сначала с интересом, а потом с большим энтузиазмом восприняли яркие SPARK 3 PRO, хотя раньше наблюдали тенденцию среди украинских пользователей покупать модели в черных корпусах.



TECNO Mobile POP 2F

Кроме того, TECNO предлагает качественные функциональные кнопочные телефоны – за ними наблюдают отличную динамику продаж, поэтому вскоре компания пополнит модельный ряд еще двумя доступными моделями. Ведь для некоторых пользователей кнопочный телефон – отличное решение в условиях скромного бюджета. Также есть люди, которые покупают фичерфоны в дополнение к смартфонам. Например, когда просто хотят быть на связи, но отдыхать от социальных сетей. Кто-то покупает кнопочный телефон для родственника в возрасте.

В сентябре у нас была первая годовщина на украинском рынке.

И хотя пока рано подводить итоги, мы с гордостью отмечаем, что за этот год нам удалось построить отношения с ритейл-партнерами, заручиться поддержкой дистрибьютора, а также получить представленность на топовых онлайн-площадках и в 600 оффлайн-магазинах по всей Украине, а до конца года планируем расширить охват до 1000 магазинов,

– резюмировал Джеймс Чен.

Планы компании на украинском рынке

Украина – один из очень важных рынков для TECNO Mobile, и ее прогресс дает основания делать прогнозы по развитию всего региона и ближайших крупных рынков.

Совсем недавно TECNO Mobile начали продажи в Казахстане и специалисты надеются добавить к семье TECNO еще несколько стран до конца года.





Конечно, продажи – это показатель успешности работы компании, и их рост дает основание планировать дальнейшее развитие, расширение модельного ряда более дорогими моделями с улучшенными характеристиками, но этот показатель далеко не единственный.

Для TECNO важно, чтобы покупатель получал лучший пользовательский опыт, чтобы продукт компании делал жизнь ярче, проще и интереснее, чтобы устанавливались и поддерживались связи между людьми, чтобы в красивых фото, сделанных с помощью камерофонов TECNO хранились лучшие моменты жизни пользователей,

– заключает Джеймс Чен.