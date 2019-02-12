Tecno Pouvoir 2 Pro: бюджетный смартфон, который поражает своей автономностью

Сколько времени вы проводите со своим смартфоном? Я, к примеру, не выпускаю его из рук по 7-8 часов в сутки. Поэтому вопрос автономности для меня едва ли не самый важный при выборе нового гаджета. Конечно, можно носить с собой павербенк, но создает ли это комфорт во время пользования?

Нет, конечно. Видимо, так же подумали в компании Tecno, и выпустили Pourvoir 2 Pro: мощный смартфон с аккумулятором, который не оставит соперникам другого выбора, чем плестись в отстающих. Именно об опыте использования этого гаджета я расскажу вам далее.

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Внешний вид

Внутри обычной на вид коробки меня ждал элегантный смартфон с приятным на ощупь металлическим корпусом. Более того, гаджет выглядел стильно – его не стыдно выкладывать на стол даже во время совещаний или деловых встреч. Кроме того, приглянулось еще несколько изюминок, которые однозначно делают это устройство выигрышным решением по сравнению с аналогами других брендов.



Tecno Pourvoir 2 Pro выглядит дороже своей цены

Интересным является тот факт, что бренд Tecno Mobile хорошо известен во всем мире. А на украинский рынок производитель вышел в конце 2018 года.

Отмечу, что его грани изготовлены из пластика, а это позволит устройству легче пережить падение, а вот сама задняя крышка – металлическая. Практически всю переднюю панель смартфона занимает экран с трендовым в 2019 году соотношением сторон 18:9. На первый взгляд, диагональ в 6 дюймов делает устройство неудобным для хрупких женских ручек.



Смартфон довольно компактный, учитывая диагональ экрана

Впрочем, версия Plus самизнаетекакого смартфона популярна именно среди представительниц прекрасной половины человечества, и она больше, хоть и имеет меньшую диагональ. К тому же смартфон наделили IPS-экраном, который обладает великолепной и естественной передачей цветов. А также он имеет отличные углы обзора, что позволяет с комфортом смотреть любимые видео большой компанией.



Смартфон получил насыщенный IPS-дисплей

Конкретно мое устройство выполнено в золотом цвете, а его передняя панель – черная. Такое решение создает видимость, что в ваших руках смартфон без рамок вокруг экрана. Конечно, если последний выключен. Над основным элементом устройства – дисплеем – можно увидеть селфи-камеру на 13 Мп, вспышку для создания автопортретов в условиях плохого освещения, набор датчиков, а также разговорный динамик. Светодиодного индикатора уведомлений, к сожалению, в смартфоне нет.



Смартфон получил металлический корпус

Крутим устройство в руках и обнаруживаем еще одну изюминку, которая понравится тем, кому приходится пользоваться одновременно двумя сим-картами. Tecno Pouvoir 2 Pro оснастили слотом на 2 сим-карты, а также отдельным – для карты памяти формата micro SD. Такое решение однозначно можно назвать выигрышным, ведь на борту устройства 16 ГБ встроенной памяти, которые так и просятся к расширению.

Кратко о разъемах и элементах управления. На верхней грани слева дизайнеры разместили 3,5-миллиметровый аудиоразъем, который все больше производителей предпочитают убрать, чтобы сделать устройство еще тоньше. На правой грани сверху вниз – сдвоенный слот для сим-карт, качелька регулировки громкости и кнопка питания.



В смартфон можно поставить сразу 2 сим-карты и карту памяти

На нижней грани от левого края до правого – решетка динамика, вход micro USB и микрофон. Слева же разместили слот под карту памяти. На задней панели аккуратно вписали основную камеру на 13 Мп, светодиодную вспышку, а также сканер отпечатков пальцев.



Сканер отпечатков пальцев защитит ваши персональные данные

Тактильные впечатления однозначно приятные, ведь смартфон собран отлично. Ничего не скрипит и не хрустит. Его скошенные грани позволяют более уверенно держать гаджет в руках без боязни, что он "вырвется на волю".

Комплект поставки

Смартфон Зарядное устройство Кабель micro USB OTG-переходник Защитный чехол Вакуумные наушники Ключ для извлечения СИМ-карты Инструкция Гарантийный талон на 12+1 месяц по всей Украине



Устройство может похвастаться приличным комплектом поставки

Характеристики Tecno Pouvoir 2 Pro

Габариты

Начну с габаритов смартфона, чтобы вы могли понять, с каким устройством вы имеете дело. Итак, Tecno Pouvoir 2 Pro получил 159,8 мм в высоту, 76,8 – в ширину. Толщина смартфона всего 8.2 мм. Весит гаджет довольно прилично – 171 грамм, но это сложно отнести к минусам, ведь внутри спрятали приличный аккумулятор.



Такая толщина позволила оставить аудиоразъем на 3,5 мм

Экран

Как я уже писал выше, смартфон получил большой экран с диагональю 6 дюймов. Разрешение всего 720 х 1440 пикселей (плотность – 268 ppi), что позволяет выжать максимум автономности устройства и уменьшить количество визитов к розетке. А благодаря технологии IPS вы не увидите ни одного отдельного пикселя – картинка выглядит отлично, шрифты четкие.



Экран смартфона имеет функцию защиты глаз

Впрочем, комфортно пользоваться смартфоном в солнечный день у вас не получится, ведь яркости экрана несколько не хватит. Необходимо будет сделать руками "домик", чтобы увидеть что-то.

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Процессор

За производительность Pouvoir 2 Pro отвечает довольно скромный 4-ядерный процессор Mediatek, который, тем не менее, прекрасно справляется с повседневными задачами: браузингом в интернете, общением в социальных сетях, прослушиванием музыки и просмотром видео.



Tecno Pouvoir 2 Pro идеально подходит для повседневных задач

Если же говорить об играх, то простенькие аркады для убивания времени в очередях идут спокойно, но я рекомендую использовать смартфон вместо электронной книги. Этому способствует и диагональ, и аккумулятор.

Автономность

Да, я понимаю, что вы уже заждались этот пункт. Итак, аккумулятор у Tecno Pouvoir 2 Pro на 5000 мАч, и это, напомню, при толщине в 8.2 мм. Если вы – такой же смартфонозависимый, как и я, то от одного заряда можете рассчитывать на полные сутки активного пользования, и при этом у вас останется еще 35-40% заряда. Если же посвящать устройству меньше времени – его аккумулятор позволит забыть о зарядке на два полных дня, что является просто потрясающим результатом.



Автономность Tecno Pouvoir 2 Pro приятно поражает

Как долго можно смотреть видео на YouTube?

К примеру, час просмотра HD-видео на YouTube разрядил устройство на 8%. Соответственно, от полного заряда можно рассчитывать на около 12 часов просмотра любимых роликов, что звучит очень круто!

Камеры

Tecno Pouvoir 2 Pro получил две камеры: основную и фронтальную, и обе они могут похвастаться сенсорами на 13 Мп. Что касается основной камеры, она прекрасно справляется со своей работой в условиях хорошего освещения. Этому способствует диафрагма f / 2.0. Кадры получаются четкими, а вот цвета несколько перенасыщены. Впрочем, иногда кадрам не хватает динамического диапазона, но это можно исправить, активировав HDR.



Смартфон отлично справляется с фотографированием при достаточном освещении



Впрочем, динамического диапазона иногда не хватает, что делает фото несколько бледными



С фото против солнца смартфон справился на отлично

А вот на этом фото устройство неправильно выставило экспозицию (небо пересвечено)

Фронтальная камера имеет не только приличное разрешение, но и режим "Портрет", который размывает фон для того, чтобы убрать лишние объекты из кадра. Также устройство умеет делать селфи-панораму с углом в 120°.

Обычное селфи и селфи, сделанное в портретном режиме

Память

Для хранения фото и видео в устройстве, которым я пользуюсь, предусмотрены 16 ГБ внутренней памяти, из которых доступны почти 8. Также на рынке доступна версия с 32 ГБ встроенной памяти. Этот довольно скромный объем можно расширить с помощью карт памяти micro SD до 32 ГБ. Приятно, что смартфон из коробки имеет 3 ГБ оперативки, а это позволяет с комфортом переключаться между программами без их перезагрузки.

Операционная система

Работает смартфон на базе Android 8.1 Oreo с оболочкой HiOS, которая удачно пытается маскироваться под "голый" Android. Сама по себе оболочка довольно неплохая, но для максимального удобства рекомендую установить сторонний лаунчер. Также порадовала возможность выбора между наэкранными кнопками и управлением жестами. Последние позволяют использовать всю площадь экрана смартфона, что приносить немалое удовольствие от пользования.



Работает смартфон на базе Android 8.1 Oreo

Защита персональных данных

Для защиты персональных данных в Pouvoir 2 Pro используется сразу две технологии: сканер отпечатков пальцев, а также Face Unlock (он изучает 108 точек вашего лица). Который, к слову, работает быстрее, чем традиционный дактилоскоп, но не может обеспечить абсолютную безопасность ваших персональных данных. Интересно, что сканер лицо может узнать владельца и в горизонтальном положении смартфона, и даже вверх ногами.

Смартфон получил возможность разблокировки с помощью лица

Относительно сканера отпечатков пальцев, то его наличие в смартфоне такого ценового диапазона – на самом деле крутое преимущество, которое однозначно оценят, например, пользователи мобильного банкинга. Ведь больше не нужно будет вводить сложные пароли для входа – достаточно лишь приложить палец!

Сценарии использования

А теперь немножко о сценариях использования, которых у этого устройства множество. Прежде всего не стоит забывать, что Tecno Pouvoir 2 Pro – смартфон, и его основная задача – поддерживать связь во всех доступных формах с вашими родными и близкими. Речь и о звонках, и о мессенджерах, и социальных сетях, на которые и приходится львиная доля времени, проведенного за смартфоном. Коротко говоря, чатиться – не перечатиться.



Tecno Pouvoir 2 Pro позволит всегда оставаться на связи

Если же вы обожаете читать, то этот гаджет однозначно заменит вам электронную книгу. Тем более, что производитель добавил функцию защиты глаз, которая позволяет наслаждаться любимой литературой с комфортом и без вреда для вашего зрения.

Большой экран с многооконным режимом предоставляет вам возможность, к примеру, смотреть ролики на YouTube и отвечать на сообщения без необходимости выходить из приложения. Особенно удобной эта функция будет для тех, кто много времени проводит за написанием текстов. В частности, этот обзор я написал на смартфоне Pouvoir 2 Pro во время одного из своих последних путешествий.



Работайте и развлекайтесь с многооконным режимом

Мини-кинотеатр в вашем кармане – тоже так можно охарактеризовать этот смартфон, ведь большой экран позволяет с комфортом просматривать фильмы и сериалы. Теперь не будет смысла переживать, чем себя занять в пути.

Приличный аккумулятор позволяет с комфортом использовать смартфон вместо GPS-навигатора, что однозначно придется по душе путешественникам, а также тем, кто часто разъезжает по новым городам. Достаточно лишь установить оффлайн-навигацию, и вы забудете, что такое блуждать по незнакомым улицам в поисках пункта назначения.



С Tecno Pouvoir 2 Pro не нужно беспокоиться об уровне заряда аккумулятора

Будьте всегда в курсе происходящего. Читайте актуальные новости на большом и ярком дисплее смартфона, и не задумывайтесь над тем, когда нужно будет ставить его на зарядку.

Сможет ли этот смартфон заменить павербенк?На такую возможность намекает OTG-кабель, который идет в комплекте с устройством. Для того, чтобы включить эту функцию, нужно зайти в Настройки и выбрать пункт OTG. После ее активации с помощью смартфона можно будет заряжать другие устройства!



Смартфон может заряжать другие устройства с помощью OTG

Pouvoir 2 Pro идеально подойдет для людей более почтенного возраста, ведь пользоваться устройством с большим экраном гораздо удобнее. Кроме того, отсутствие необходимости регулярно ставить его на зарядку избавит от стрессовых ситуаций, связанных с резким переходом с кнопочных телефонов на смартфоны.

Цена

Цена смартфона Tecno Pouvoir 2 Pro вас приятно удивит. За устройство с аккумулятором на 5000 мАч, 6-дюймовым IPS-дисплеем, 3 ГБ оперативной памяти и металлическим корпусом просят немного. Для того, чтобы наслаждаться всеми возможностями общения без границ и зависимости от розеток, нужно будет выложить лишь одну минимальную заработную плату, а если быть точнее – 3 999 гривен за версию с 16 ГБ флэш-памяти или 4 199 гривен за 32 ГБ. Такой ценник приятно удивит не только тех, кто задумывается над покупкой смартфона для себя, но и тех, кто хочет подарить новенький гаджет своему ребенку, любимому человеку или родителям.



Tecno Pouvoir 2 Pro совсем не хочется выпускать из рук

Впечатления от использования

Tecno Pouvoir 2 Pro – смартфон для повседневных задач, который однозначно придется по душе каждому активному пользователю социальных сетей. Переживания из-за заряда аккумулятора потеряют смысл. Больше не нужно будет носить с собой павербенк. Насыщенный цветами экран смартфона буквально становится причиной того, что его не хочется выпускать из рук.

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Общайтесь, наслаждайтесь любимыми фильмами и литературой, путешествуйте. Делайте все это с Pouvoir 2 Pro, который принесет немалое удовольствие от пользования. К тому же, его цена так и вдохновляет на покупку.