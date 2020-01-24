Техногиганты Китая отправляют гуманитарную помощь для защиты от коронавируса

Начиная с 23 января, в связи с обострением эпидемии коронавируса в городе Ухане, власти Китая приняли решение о полной его изоляции. Для того чтобы поддержать жителей и хотя бы немного сократить их расходы на средства гигиены, Xiaomi отправила гуманитарную помощь на сумму более 43 тысяч долларов. К поддержке жителей и медперсонала присоединились и другие техногиганты страны.

В отправлениях специального назначения упакованы респираторные маски класса N95 и термометры, которые планируют предоставить медицинским работникам и жителям города Ухань, сообщает Gizmochina.

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Ухань считается седьмым по численности населения городом Китая. В нем проживает более 11 миллионов человек. До окончания эпидемии жителям запрещено выезжать за пределы города, независимо от типа транспорта, которым они планируют пользоваться, будь то общественный или личный.

Помощь изолированному городу

Ранее пекинский ритейлер JD.com пообещал передать около 1 миллиона медицинских масок и около 60 тысяч предметов медицинского назначения в качестве помощи городу. Кроме того, администрация ресурса запретила продавцам искусственно повышать цены на данную категорию товаров.

Присоединилась к борьбе с эпидемией и платформа Douyin, что является китайским аналогом TikTok. На специальной странице #FightPneumonia в приложении появилась карта распространения вируса.



Гуманитарная помощь отправляется в изолированный Ухань

Ранее компания Xiaomi предложила простой инструмент для отслеживания эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом. Пользователь может с помощью смартфона Xiaomi в реальном времени отслеживать карту распространения вируса.

Из-за пневмонии, вызванной этим вирусом, погибло уже 26 человек, еще более 800 человек заражены.

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