Технологии будущего: чем удивляют украинские студенты

При поддержке IT-компании GlobalLogic Ukraine в Киевском политехническом институте открыли высокотехнологичную учебно-научную лабораторию. Теперь студенты смогут изучать технологии проектирования встроенных систем – одного из самых сложных ИТ-направлений. Какими проектами удивили молодые разработчики – читайте в материале 24 канала.

Умный дом

Украинские студенты разработали прототип умного дома. Кроме ухода за цветами и домашними питомцами, он может контролировать температуру в комнатах. К тому же устройство заботится об экологии – показывает концентрацию вредных газов в помещении.

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Менеджер компании GlobalLogic Руслан Биловол рассказал, по какой технологии работает прототип умного дома.

Мы имеем вентиляторы и термодатчик, которые управляют температурой в комнате. У нас есть датчик различных газов, например, он может реагировать на газ из зажигалки. Мы его подаем, и видим что концентрация увеличилась,

– пояснил представитель IT-компании.

Роботизированная рука

Роборука умеет с легкостью распознавать предметы. Устройство является универсальным помощником по дому – может даже рассортировать мусор. Разработчики отметили, что роботизированная рука может сыграть в шахматы с владельцем, ведь имеет систему компьютерного зрения. Для этого используется камера, которая размещена над роборукой.

Камера снимает всю сцену, и аналитическими методами определяет, где на ней расположены объекты. В будущем здесь также можно будет тренироваться и на нейросети, которая позволяет более расплывчато их классифицировать. То есть, это очень похоже к организации, как воспринимает информацию человеческий мозг,

– прокомментировал руководитель команды GlobalLogic Александр Бабич.



Роботизированная рука

Все эти разработки называют встроенными системами – то есть те, что выполняют только одно четкое задание. Молодые ученые отметили, что таких инноваций в Украине может стать еще больше. Однако, несмотря на большой спрос на создание встроенных технологий, в Украине до сих пор существует острая нехватка профильных специалистов. Все это – из-за нехватки специального оборудования, на котором должны обучать студентов.

Открытие первой Embedded лаборатории в Киеве / фото GlobalLogic Ukraine

Встроенные системы используют не только в быту, но и в больницах, промышленности, телекоммуникациях и автомобилях.

Есть светофоры, они светят красным цветом, но когда подъезжает пожарная машина, то сразу переключаются на зеленый свет. Пока что в Украине для этого есть нелицензированные частоты 5G, на которых это работает,

– рассказал инженер GlobalLogic Андрей Лукин.

Всего в Украине существует лишь 2,5 тысячи специалистов, которые разбираются во встроенных системах. Это меньше, чем 1% от всех инженеров мира. Поэтому, чтобы воспитывать будущих ученых, IT-компании на базе университетов создают учебные лаборатории.